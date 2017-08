(müs) - Der Luxemburger Film „Gutland“ ist beim Toronto Film Festival in der Kategorie „Discovery“ nominiert. Das Spielfilmdebüt des Luxemburger Regisseurs und Drehbuchautors Govinda Van Maele, ist eine Produktion der Differdinger „Les Films Fauves“ – ein Unternehmen von Van Maele, Gilles Chanial und Jean-Louis Schuller.



Van Maele gewann bereits 2012 mit „En Dag am Fräien“ in der Kategorie „Bester Kurzfilm“ den „Lëtzebuerger Filmpräis“. Sein erster Spielfilm ist ein dörflicher „film noir“ und handelt von einem jungen Deutschen, der in einem Luxemburger Dorf neu anfangen muss. Hauptdarsteller ist der deutsche Filmpreisträger Frederick Lau.



Das Filmfestival von Toronto findet vom 7. bis zum 17. September statt. „Gutland“ wird dort am 8. September zu sehen sein. Ziel des Festivals ist es, aufstrebende Filmemacher zu entdecken und ihnen den Weg in die internationale Filmindustrie zu ebnen.