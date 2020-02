Befreiungsschlag

Vesna ANDONOVIC

Das Jahr 2022 beginnt morgen. Nach dem Vorgeschmack, der Pressevertretern gestern in der Escher Muart-Hal gewährt wurde, kann an diesem Samstag auch das Publikum bei den „Open Market Days“ einen ersten Einblick in das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt Esch (E22) gewinnen.