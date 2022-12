Beaux Livres

Die Schönheit des Sports

Manchmal ist es gut, einfach mal die Perspektive zu wechseln – auch auf den Fußball. Die Weltmeisterschaft in Katar hat zumindest vielen in Europa die Begeisterung für den Sport auf globaler Ebene genommen. Und doch hat dieser Sport deutliche Spuren in der Kulturgeschichte hinterlassen – weit über den Rasen oder die Straßenkicker hinaus. Das zeigte auch die Ausstellung „Football: Designing the Beautiful Game“ im Londoner Design Museum vom Frühjahr bis zum Sommer 2022. Und die riss weniger die ethisch-moralische Perspektive oder das eigentliche Spiel an, sondern zeigte mit einem reichhaltigen Portfolio von 500 Quellen, wie das Design rund um den Sport ganz eigene Geschichten geschrieben hat.

Eleanor Watson, James Bird (Hrsg): Football - Designing the Beautiful Game, Thames & Hudson, 301 Seiten, ca. 35 Euro. Foto: Thames & Hudson

Der dazu erschienene Katalog ist daher jenseits der Begeisterung für den Fußball eine Darstellung von Passionen, die der Sport im Stadionbau, den Trikots, den Schuhen oder zu anderen Innovationen ausgelöst hat. Das war den Marketing-Konzernen von Adidas und Co. erst einmal gar nicht so recht. Denn damit wurde natürlich auch die Fragen an die Kommerzialisierung verbunden. Und doch ist es spannend darin einzutauchen, was ein Sport an kreativen Denkanstößen auslösen kann. Das lässt vielleicht neu die eigene Begeisterung aufkeimen. dco

Esch2022 lesend nacherleben

Zum Ende von Esch2022 stellen sich viele Fragen: Was hat das Kulturhauptstadtjahr in den Südgemeinden und bei den französischen Partner wirklich bewegt? War es ein teurer Spaß für nur wenige Interessierte? Oder haben die Impulse vielleicht doch einer Region, in der ein Strukturwandel unumgänglich und zwingend nötig scheint, über die Kultur Wege aufgezeigt? Die Inhalte – und wer sie umsetzte – waren spätestens seit den unsäglich quälenden Vorgängen um die Projektauswahl ein Zankapfel. Aber tut das denen, die dann zum Zuge kamen, in ihrer Arbeit Unrecht?

Sabine Himmelsbach, Françoise Poos (Hrsg.): Esch2022 - Earthbound: In Dialogue with Nature, verfügabar in englischer oder französischer Sprache, Hatje Cantz, 160 Seiten, 28 Euro. Foto: Hatje Cantz

Was an Gedanken bleiben könnte, lässt sich nun unter anderem mit den Katalogen zu den Gastausstellungen in der Möllerei nachvollziehen. Denn dort stellten die internationalen Partner Ars Electronica Linz, das Haus der Elektronischen Künste Bern und das Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien dichte Portfolios vor, die Zukunftsthemen über die Kunst erlebbar machten. Über die Kataloge, die nach und nach erscheinen oder bereits erschienen sind, werden diese Denkanstöße noch einmal gebündelt präsentiert und dauerhaft vorgehalten. dco

