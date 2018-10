Die zehnte Ausgabe des Picelectronic lockte große und kleine Besucher in die Rotondes.

Beats, Buntes und beste Laune

Daniel CONRAD Die zehnte Ausgabe des Picelectronic lockte große und kleine Besucher in die Rotondes.

Launisches Herbstwetter und eine Stunde mehr Zeit als sonst. Das waren gute Voraussetzungen, um am Wochenende mehr Familienzeit drinnen einzuplanen und gemeinsam Spaß zu haben. Wer es musikalisch und sportlich mochte, der war gut in den Rotondes aufgehoben.

Für „Headbanging Kids and Grooving Parents“, so die Ankündigung auf den bunten Plakaten, fand dort das Picelectronic statt. Das Festival bot kindgerechte Workshops, DJ-Sessions, Sound-Installationen und Konzerte an. Dabei haben Veranstalter und Künstler einen großen Bogen gespannt: Schon für Kinder ab einem Jahr waren Veranstaltungen geplant, aber auch für Erwachsene gab es Interessantes zu entdecken.



So kam auch zu dieser zehnten Ausgabe viel Publikum, erwartet waren rund 1 300 Besucher. Das Programm am Samstag und Sonntag war bunt: Die „Sieste musicale“ bot Harfen- und Mandolinenspiel, das „Klopotec Orkestra“ eine Kombination aus Live-Musik und Toninstallation, wohingegen in dem Kinokonzert „Gablé Comicolor“ Folk und Cartoons aufeinandertrafen.



Zudem standen noch Schnitzeljagd, Minigolf und Disco zur Auswahl. Gefragt waren aber auch Ateliers wie das „Pimp my Doudou“, wo Kuscheltiere repariert und wieder schick gemacht wurden. Die „Jumping Disco“ zog bewegungshungrige Kinder an, die sich zu DJ-Musik auf der Hüpfburg austoben wollten.



Allerdings konnte das Picelectronic auch den Erwachsenen eine sportliche Herausforderung bieten, denn um kleine Kirmes-Fahrgeschäfte für die Kinder anzutreiben, stiegen sie in den „Manèges Fitness“ auf Heimtrainer oder Laufbänder.