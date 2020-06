Schumacher drehte Filme wie „Falling Down“ und „Batman Forever“. Er wurde 80 Jahre alt.

Kultur 1

„Batman“-Regisseur Joel Schumacher gestorben

Schumacher drehte Filme wie „Falling Down“ und „Batman Forever“. Er wurde 80 Jahre alt.

(dpa) - Der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Joel Schumacher, der unter anderem durch „Batman“-Filme bekannt wurde, ist tot. Er starb am Montag in New York nach einem einjährigen Kampf gegen Krebs, wie sein Sprecherteam der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Schumacher wurde 80 Jahre alt.

Er drehte Filme wie „Falling Down“ und die Comic-Verfilmungen „Batman Forever“ (1995) und „Batman & Robin“ (1997). In den 1990er Jahren inszenierte er die beiden John-Grisham-Bestseller „Die Jury“ und „Der Klient“. Schon mit seinem dritten Regieprojekt „St. Elmo's Fire“ war Schumacher 1985 in Hollywood aufgefallen. Seinen letzten Spielfilm drehte er im Jahr 2011. In dem Verbrecherdrama „Trespass“ übernahmen Nicolas Cage und Nicole Kidman die Hauptrollen.