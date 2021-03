Bafta-Preise: Luxemburger Filmszene kann wieder hoffen

Mit „Wolfmakers“ und „Collective“ sind zwei Luxemburger Koproduktionen im Rennen - diesmal um die britischen Filmpreise.

Thierry HICK Mit „Wolfmakers“ und „Collective“ sind zwei Luxemburger Koproduktionen im Rennen - diesmal um die britischen Filmpreise.

Für die diesjährigen British Academy Film Awards (Bafta) wurden am Dienstag mit „Wolfmakers“ von Tomm Moore und Ross Stewart (Melsuine Productons) und „Collective“ von Alexander Nanau (Samsa) zwei Luxemburger Koproduktionen nominiert und kommen somit in die Endphase.

Ob damit die Luxembuger Filmwelt nach dem Goldenen Bär bei der Berlinale erneut mit einer Auszeichnung belohnt wird, wird sich bei der Preisüberreichung am 11. April zeigen.

„Wolfmakers“. Foto: Melusine Productions

Nach den Globen Globes und vor den Cesars und Oscars wäre das erneut eine große Anerkennung für das Filmschaffen im Großherzogtum.

Die Nominierungen wurden am Dienstag per Livestream verkündet. Das US-Drama „Nomadland“ mit Frances McDormand und der britische Coming-of-Age-Film „Rocks“ haben in diesem Jahr die meisten Nominierungen erhalten. Beide Filme sind in sieben Kategorien im Rennen, „Nomadland“ auch als Bester Film. Für je sechs Baftas wurden „The Father“, „Mank“, „Minari“ und „Promising Young Woman“ nominiert.

Die zweimalige Oscar-Gewinnerin Frances McDormand darf sich Hoffnung auf eine Bafta-Trophäe als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Nomadland“ machen. Sie konkurriert mit Vanessa Kirby („Pieces Of A Woman“), Bukky Bakray („Rocks“), Alfre Woodard („Clemency“), Wunmi Mosaku („His House“) und Radha Blank („Mein 40-jähriges Ich“). Bei den Männern könnte - wie schon bei den Golden Globes - der im vergangenen Jahr verstorbene Chadwick Boseman („Ma Rainey's Black Bottom“) posthum ausgezeichnet werden. Außerdem sind Riz Ahmed, Anthony Hopkins, Adarsh Gourav, Mads Mikkelsen und Tahar Rahim als Beste Hauptdarsteller für eine Bafta-Trophäe nominiert.

(mit dpa)



