Die Luxemburger Koproduktion ist in der Kategorie "Beste Drama Serie" nominiert.

„Bad Banks“ für International Emmy Award nominiert

Die Luxemburger Koproduktion ist in der Kategorie "Beste Drama Serie" nominiert.

(sop) - Die von Iris Productions mitgetragene Fernsehserie „Bad Banks“ hat eine Nominierung für einen International Emmy Award als „Beste Drama-Serie“ erhalten.



Böse Blicke bei „Bad Banks“ Es geht um Banken, Biester und Billionen. Die zweite Staffel der deutsch-luxemburgischen Serienproduktion „Bad Banks“ wird derzeit gedreht. Am Filmset in Luxemburg gewährten die Produzenten Blicke hinter die Kulissen.

„Große Freude!“, twitterte Hauptdarstellerin Désirée Nosbusch, während Regisseur Christian Schwochow auf Facebook „Happiness!!!“ kundtat. Der Preis wird für die beste, außerhalb der USA produzierte TV-Serie vergeben.



Die Luxemburger Koproduktion hat bereits angesehene Auszeichnungen gewonnen. So erhielt die Bankenserie fünf Grimme-Preise, wovon einer an Désirée Nosbusch ging. Zuvor konnte das Team zwei Deutsche Fernsehpreise verbuchen. Derzeit befindet sich die zweite Staffel in der Postproduktion, welche im Februar abgeschlossen sein soll. Die Verleihung der International Emmy Awards findet am 25. November in New York statt.

💥💥💥

War für eine tolle Nachricht

Thank you 🙏🏻 https://t.co/G4RnyhYjQC — Désirée Nosbusch (@NosbuschDesiree) September 19, 2019