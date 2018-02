Interview: Daniel Conrad



Unermüdlich gibt sie Interviews, stellt sich den Kameras und erklärt ihre Hauptrolle an der Seite von Daniel Day-Lewis in „Phantom Thread“: Vicky Krieps, Luxemburgerin und Shootingstar in dem für sechs Oscars nominierten Film erlebt einen echten Marathon.

Es war unglaublich schwierig, überhaupt als Luxemburger Medium ein Interview mit Ihnen zu bekommen. Das ist man von Ihnen gar nicht gewohnt. Ist das ein Tribut an die Amerikaner?

Ich war monatelang gar nicht in Europa ...