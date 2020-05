Autokino Mamer: Kultur trotz Covid 19

Auftakt mit "The Gentlemen": Die Gemeinde Mamer hat ihr Autokino gestartet - hier ein Video vom ersten Kinoabend vor Ort.

Den Ticket-Ausdruck kurz raushalten, ein Scan und dann darf Platz genommen werden: Leider zwar nicht in klassischen Kinosesseln im Theatersaal, aber gemütlich mit dem eigenen Auto auf einem der Plätze des Autokinos.



Mit dem Auftakt am Donnerstagabend hat die Gemeinde Mamer ganz offiziell ihr Drive-in am Bauhaus-Markt eröffnet. Die Tickets für den Abend mit dem Film "The Gentlemen"von Guy Ritchie waren im Nu ausverkauft, so die Betreiber.

"Aus der Not entstanden", sei das Autokino, sagt Gemeindesprecher Francis Verquin - denn alle Sommerevents mussten wegen der Covid 19-Pandemie abgesagt worden ...