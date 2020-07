Autokino: Comeback dank Corona

Leinwände flimmern unter freiem Himmel: Die aus der Not geborenen Autokinos verzeichnen einen großen Zuspruch.

Während des Lockdowns ist ein neuer Zweig der Kulturvermittlung entstanden – das Autokino. Es war so gut wie ausgestorben, erlebte nun aber sein großes Comeback. Denn unter freiem Himmel durften die Leinwände bereits flimmern, als die Kinosäle noch geschlossen bleiben mussten.

Während der Ton in den Autokinos einst aus Lautsprecherboxen kam, die ins Auto gehängt wurden, kommt er heute über eine eigene Radiofrequenz. Lichtstarke LED-Wände erlauben sogar Vorstellungen bei Tageslicht. Findige Kinobetreiber, sowie einige Quereinsteiger, haben während des Lockdowns kurzerhand Autokinos entstehen lassen, die nur auf einen bestimmten Zeitraum angelegt waren – so etwa in Mamer und Petingen.



Rückblickend spricht die Gemeinde Mamer, die zusammen mit dem Kinobetreiber Caramba ihr Autokino vom 14 ...