The Biggudies, Nicool, Schëppe 7, De Läb, Benny and the Bugs und Stayfou: das Autokino Mamer stellte am Nationalfeiertag keine Filme, sondern die Luxemburger Bands bei einem Autoconcert in den Fokus.

Kultur 21

Autoconcert: Alles auf Lëtzebuergesch

The Biggudies, Nicool, Schëppe 7, De Läb, Benny and the Bugs und Stayfou: das Autokino Mamer stellte am Nationalfeiertag keine Filme, sondern die Luxemburger Bands bei einem Autoconcert in den Fokus.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 The Biggudies starten das Musikprogramm zum Nationalfeiertag. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. The Biggudies starten das Musikprogramm zum Nationalfeiertag. Foto: Guy Jallay The Biggudies starten das Musikprogramm zum Nationalfeiertag. Foto: Guy Jallay Relaxt ging es auf dem sonnenbeschienenen Parkplatz am Baumarkt zu. Foto: Guy Jallay The Biggudies wurden... Foto:m Guy Jallay ... von Schëppe 7 abgelöst Foto: Guy Jallay Und die mit Sitzgelegenheiten improvisierenden Fans machten mit Foto: Guy Jallay

Nicht nur Filme wollte das Team im Hintergrund des Mamer Autokinos bieten. Mit einem vollen Musikprogramm sorgten The Biggudies, Nicool, Schëppe 7, De Läb, Benny and the Bugs und Stayfou für ein besonderes Konzerterlebnis auf dem umfunktonierten Baumarktparkplatz an der Grenze zwischen Mamer und Capellen. Auch in anderen Gemeinden finden solche Projekte statt. Petingen hatte in den letzten Tagen in seinem Outdoor-Kino musikalische Gäste auf der Bühne.

Das Leben ist ein Drive-in: Musik vor hupenden Autos Am Freitag spielten die "Dëppegéisser" in der Carena in Petingen - die Zuschauer hupten vor Begeisterung.





15 "De Läb" Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. "De Läb" Foto: Guy Jallay "De Läb"... Foto: Guy Jallay Kultur , De Läb , Konzert Alles op Letzebuergesch , Autokino Mamer , Nationalfeiertag , Coronakrise , Sars-CoV-2 , Covid-19 , Foto:Guy Jallay/Luxemburger wort Foto: Guy Jallay Kultur , De Läb , Konzert Alles op Letzebuergesch , Autokino Mamer , Nationalfeiertag , Coronakrise , Sars-CoV-2 , Covid-19 , Foto:Guy Jallay/Luxemburger wort Foto: Guy Jallay hatten eine ungewohnte Publikumsatmosphäre. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Kultur , Konzert Alles op Letzebuergesch , Autokino Mamer , Nationalfeiertag , Coronakrise , Sars-CoV-2 , Covid-19 , Foto:Guy Jallay/Luxemburger wort Foto: Guy Jallay Doch auch Nicool wollte sich die Chance auf einen Liveauftritt nicht entgehen lassen. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Ebenso wie Schëppe 7 Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.