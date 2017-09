Von Vesna Andonovic



Früher war alles ... nein, nicht besser: einfach nur anders. Ganz anders. Wie groß bzw. klein dieses „Anders“ ist, zeigt die Sommerausstellung der Photothèque, die sich dem Thema „Berufe – gestern und heute“ widmet. Erkennt sich da etwa der eine oder andere auf einer der Aufnahmen im Ratskeller wieder?



Schön brav in Reih und Glied, ja scheinbar sogar ein Hauch stolz stehen die Herren an der Seite ihrer Wagen mit einer (echten) Pferdestärke, am Boulevard d'Avranches ...