„Chrëschtdeeg an de Rotondes“

Ausspannen und der Zeit entrinnen

Weihnachten in den Rotondes, das sind jedes Jahr gefühlvolle Bühnenstücke und Labos für Familien, aber auch heiße Getränke und Süßigkeiten.

(mt) – Wie jedes Jahr gibt es in den Rotondes zwischen Weihnachten und Neujahr ein Sonderprogramm. „Chrëschtdeeg an de Rotondes“ bietet diesmal zwei Aufführungen und drei kreative Workshops an, um so schöne Stunden mit Familie und/oder Freunden zu verbringen.

Die drei Workshops und eine der Aufführungen sind leider bereits ausverkauft, es gibt aber noch freie Plätze für die Aufführung „Tout / Rien“. Dies ist ein Werk von dichter Poesie und großer Schönheit, das sich an Kinder ab sieben Jahren richtet, aber auch Erwachsenen empfohlen wird. Das Stück, eine Mischung aus Objekttheater und Zirkus, wird am Mittwoch, dem 28. Dezember, und am Donnerstag, dem 29. Dezember, jeweils um 15 Uhr und um 19 Uhr aufgeführt.

Gegen den Strom der Welt, in der alles darauf ausgerichtet ist, Zeit zu sparen, dehnt der Künstler in seinem Stück jede Nanosekunde aus, zögert sie aus und spielt mit ihr.

Alexis Rouvre der Compagnie Grosso Modo aus Brüssel, der eher mit der Zeit als mit der Schwerkraft jongliert, entführt sein Publikum auf eine Reise der einfachen Dinge, auf der die Wahrnehmung der Zeit kontinuierlichen Veränderungen unterworfen ist. Gegen den Strom unserer Welt, in der alles darauf ausgerichtet ist, Zeit zu sparen, dehnt Alexis Rouvre in seinem Stück jede Nanosekunde aus, zögert sie aus und spielt mit ihr. Das sogar im Galopp. Diese Aufführung, ohne Worte, dauert 55 Minuten.

Die Koproduktion der Rotondes mit der Luxemburger Kompagnie Kopplabunz, „Knuet“, ist leider bereits ausverkauft. Kleinkindern ab acht Monaten bietet das Stück die Möglichkeit, in Begleitung dreier Künstler und Künstlerinnen eine Reihe von partizipativen, kinetischen und klanglichen Installationen zu entdecken, die aus einer Vielzahl von Knoten und Zöpfen bestehen.



Vor oder nach den jeweiligen Vorstellungen in der Grande Salle steht den Besuchern und Besucherinnen eine winterliche Bastelecke zur Verfügung. Die Buvette serviert derweil eine Auswahl an heißen Getränken und süßen Köstlichkeiten.

Für weitere Infos und Reservierungen steht die Webseite www.rotondes.lu zur Verfügung, reservieren kann man auch per E-Mail über tickets@rotondes.lu oder telefonisch unter 2662 2030 (dienstags bis freitags von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr). Und wer noch ein Geschenk sucht, der findet im Giftshop der Rotondes (www.rotondes.lu/gift-shop) CDs, Bücher, Kalender, Siebdrucke und Ausstellungskataloge.

