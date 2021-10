Marc Weydert, Marie-Isabelle Callier, Lena Differding, Claudine Muno und Eline Klaassen erhalten die Preise im diesjährigen Wettbewerb.

Nationaler Literaturwettbewerb

Ausgezeichnete Jugendbücher gekürt

(C./dco) - Die Gewinner des Nationalen Literaturwettbewerbs 2021, der diesmal im Bereich Kinder- und Jugendliteratur angelegt wurde, stehen fest. Insgesamt 56 Bewerbungen für die Preise in vier Kategorien hat es gegeben.

Die Gewinner des Wettbewerbs sind:

„Verdruddelte Geschichten“ von Marc Weydert und Marie-Isabelle Callier, erster Preis in der Kategorie „Kinderliteratur (Leserschaft bis zwölf Jahre) von erwachsenen Autoren“, dotiert mit 5.000 Euro. Die Jury würdigt, dass diese „zerknitterten Geschichten“ das Genre des conte détourné in den luxemburgischen Kontext einführen und dass durch diesen Transfer diese bekannten klassischen Erzählungen in einem neuen Licht erscheinen.

„Wasser gegen Sturm - Die Kräfte der vier Elemente“ von Lena Differding, erster Preis in der Kategorie „Kinderliteratur von jungen Autoren (12-19 Jahre)“, dotiert mit 2.000 Euro. Nach Ansicht der Jury zeichnet sich dieser Text durch die Komplexität der Handlung und die reiche Fantasiewelt aus, die sich entwickelt.

„Dëst ass net däi Liewen“ von Claudine Muno, erster Preis in der Kategorie „Jugendliteratur (Leser ab dreizehn Jahren) von erwachsenen Autoren“, dotiert mit 5.000 Euro. Die Jury lobt die einfühlsame Art und Weise, mit der die Autorin die Leser in die Welt einer Gruppe von Jugendlichen mitnimmt, um mit ihnen über ihr Verhältnis zur Gesellschaft zu reflektieren.

„Die Bibliothek der gescheiterten Schriftsteller“ von Eline Klaassen erhielt den mit 2.000 Euro dotierten ersten Preis in der Kategorie „Jugendliteratur von jungen Autoren“. Nach Ansicht der Jury zeichnet sich dieser Text durch seine sehr gut durchdachte Handlung, das feine Gespür für die Erzählstruktur und die einfallsreiche Sprache aus.

Die Preisverleihung des Nationalen Literaturwettbewerbs findet am Mittwoch, 8. Dezember 2021, im Nationalen Literaturzentrum in Mersch statt. Als Jury entschieden Anne-Marie Antony, Claude Kremer (Vorsitz), Romain Sahr, Tamara Sondag und Jeff Thill.

