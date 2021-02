Aus königlicher Krone? Sondengänger findet verschollene Goldfigur

Eine sechs Zentimeter hohe Goldfigur sorgt in Großbritannien derzeit für Aufsehen - war sie Teil er verschollenen Krone von König Heinrich VIII.?

In einem Feld bei Little Oxendon im britischen Northamptonshire machte der Sondengänger Kevin Duckett im Jahr 2017 den Fund seines Lebens: Nach nur 30-minütiger Suche schlug sein Metalldetektor in der Nähe eines Teiches an und er begann zu graben. „Ich grub, hob einen Klumpen Erde aus, da sah ich auf einmal einen goldenen Glanz“, so der 49-Jährige der BBC gegenüber. „Als ich die Erde abwischte, erkannte ich eine kleine Figur, die auf mich zurückblickte.“

In Großbritannien sorgt der Fund derzeit für Aufsehen: Die rund sechs Zentimeter hohe Goldfigur soll niemand anderen als König Heinrich VIII ...