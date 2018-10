Aufflackerndes Irrlicht

Wie sich Traditionen vermischen, überkreuzen, verschwinden und wieder auftauchen.

Ein eisiger Wind weht über die „Éisleker Koppen“, schwere, schwarze Wolken huschen über das Land und verscheuchen am Horizont ein letztes entferntes Aufblitzen der Sonne. Die kleine Kindertruppe bringt etwas Licht und Wärme in die dunkel düstere Nacht – mit ausgehöhlten Runkelrüben, darin brennende Kerzen, ziehen sie über Wiesen und Felder, denn in der Robbesscheier in Munshausen wird in diesen Tagen das „Trauliicht“ gefeiert.

Der Name „Trauliicht“, auch „Rauliicht“ genannt, steht für ein Irrlicht, eine kleine, leuchtende, Luftlichterscheinung, die hauptsächlich in sumpfigen Gegenden vorkommt und durch den leisesten Luftzug fortbewegt wird ...