Auch französischer Geiger Capuçon gibt seine Echos zurück

(dpa) Auch der französische Geiger Renaud Capuçon gibt seine Echos aus Kritik an der Auszeichnung der umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang zurück. Er wolle damit gegen die Vergabe dieses Preises an eine Rap-Gruppe protestieren, „deren Texte rassistisch, antisemitisch und der Menschenwürde unwürdig sind“, teilte Capuçon in der Nacht zum Dienstag mit. Jede Kunstform müsse der Versöhnung zwischen den Völkern und dem Dialog zwischen den Kulturen dienen. Capuçon war mehrfach mit dem Echo Klassik ausgezeichnet worden.

Die beiden Rapper waren kürzlich für ein als judenfeindlich kritisiertes Album mit dem Echo geehrt worden. Es enthält Textzeilen wie „Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen“. Die Auszeichnung löste eine Welle der Kritik aus. Etliche Künstler kündigten an, ihre Trophäen zurückzugeben, darunter Marius Müller-Westernhagen und die Dirigenten Daniel Barenboim und Christian Thielemann.