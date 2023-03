«Folie à deux» : Vanessa Porter et Daniel Mudrack à la Philharmonie. Un concert original dans la série «Risings Stars».

Explorer l’univers mental

Au plus près de la psychose

Gaston CARRÉ «Folie à deux» : Vanessa Porter et Daniel Mudrack à la Philharmonie. Un concert original dans la série «Risings Stars».

C’est à une soirée musicale pour le moins originale qu’avait convié la Philharmonie mercredi soir. Sur scène: Vanessa Porter et Daniel Mudrack, dans cette série « Risings Stars » qui, ne craignant pas de sortir des sentiers battus, a frayé une voie internationale à maints talents émergents.

Formée à Stuttgart, la jeune percussionniste Vanessa Porter peut se prévaloir d’une certaine notoriété déjà, en dépit ou grâce à la diversité de ses prestations, variables autant par leur contenu musical que par les formats de leur mise en scène. Vanessa Porter se veut résolument polyvalente, et n’hésite pas à se réinventer à travers des programmes qui ne manquent pas d’étonner même les publics les plus coutumiers de la musique dite « contemporaine ».

Le « grand » répertoire n’est pas négligé pour autant, quand bien même il se prête à des interprétations très éloignées des partitions : avec sa sœur, percussionniste elle aussi, Vanessa Porter a enregistré un CD qui mêle pièces originales pour percussion et arrangements d’œuvres de Ravel, Scarlatti, Bach ou Debussy.

Vanessa Porter se veut résolument polyvalente, et n’hésite pas à se réinventer à travers des programmes qui ne manquent pas d’étonner même les publics les plus coutumiers de la musique dite « contemporaine ».

À la Philharmonie ce mercredi, elle est rejointe en la salle de musique de chambre par le « sound designer » Daniel Mudrack. Après des débuts comme batteur, principalement sur des scènes jazz, Daniel Mudrack a rapidement sollicité des genres éloignés de ses premiers tropismes - Mudrack a créé son propre studio, le «Schallraum », où il s’adonne aux expérimentations les plus débridées.

Une coulée continue

Plusieurs pièces sont au programme, dans le sillage sonore de « folie à deux », la composition de Vanessa Porter qui donne son titre à la prestation – on entendra « Shapes for Vibraphone » d’Emil Kuyumcuyan, « Corporel » de Vinko Globokar, « The Anvil Chorus » par David Lang, « The Messenger pour zarb et voix » par Georges Aperghis et « À Deux » pour vibraphone d’Alexander Sandi Kuhn.

Mais toutes ces pièces se fondent dans un continuum, dans une coulée sans rupture, toujours cohérente, telle que les premières mesures de chacune d’entre elles semblent naître en écho de la précédente – de l’agrégation des compositions naît un ensemble compact, puissamment onirique, qui peu à peu va laisser l’auditeur en état d’apnée, sidéré par l’étrangeté de ce qu’il va entendre.

Ce sont des oscillations et des bruitages qui d’abord se font entendre, générés par Vanessa Porter au moyen des accessoires les plus divers, y compris une boule de papier dont le froissement produit d’emblée un effet saisissant. C’est d’un vibraphone dont elle joue ensuite, relayée par Mudrack qui à ses synthétiseurs produit de premières nappes sonores.

On croit avoir tout entendu en matière de musique électronique, mais Mudrack parvient à nous étonner avec des sons proprement inouïs, toujours pertinents de surcroît, en parfaite intelligence avec le propos de sa partenaire.

Un même délire

Une certitude s’impose à ce stade-là à qui croyait s’exposer aux vaines divagations de l’aléatoire : la prestation des deux musiciens relève d’une composition aussi fine dans son inspiration que maîtrisée dans son instrumentation, et le propos même de leur projet commence à faire sens.

« Folie à deux » entend explorer l’univers mental d’un individu qui fait sienne la schizophrénie d’un proche souffrant de psychose, jusqu’à partager les mêmes délires. Vanessa Porter, s’il faut en croire sa communication officielle, a développé «un concept qui dépeint les émotions des personnes atteintes à travers la musique, l'improvisation et les installations sonores, afin d'attirer l'attention sur cette maladie encore très méconnue ».

Entre les sons de Vanessa et ceux de Mudrack, une sorte de balancement en effet est à l’œuvre, une tension faite de flux et de reflux, d’attraction et de répulsion, qui pourrait bien évoquer une forme de folie partagée.

Porter se livre à un long solo à son clavier, un solo virtuose qui laisse deviner une solide formation aux harmonies du jazz, et l’on s’avise qu’elle est à la fois une compositrice originale et une excellente percussionniste. Elle est « performeuse » aussi, quand en position de lotus elle s’adonne à des effets de percussion sur son propre corps, tête martelée, claquements des mâchoires, frottis de la peau, effets respiratoires. Mudrack alors déchaîne l’enfer à sa console, un explosif capharnaüm auquel il réussit néanmoins à mêler de fins segments mélodiques.

Vertigineux voyage

Le moment le plus extraordinaire du « concert » advient quand Vanessa Porter, en position de lotus à nouveau, saisit un tabla pour une prestation qui évoque la tradition hindoue, quand le musicien tout en martelant son instrument produit des «livaikocapadas», transpositions vocales du rythme au moyen d’onomatopées et de courtes formules scandées.

Par ces formules, ces interjections plus ou moins intelligibles, par les mimiques aussi d’un visage particulièrement plastique et expressif – ravissement, extase ou effroi – Vanessa Porter nous emporte loin maintenant dans l’étrangeté de son univers, fascinant et inquiétant, et l’on quittera la salle avec le sentiment d’avoir vu et entendu un chef-d’œuvre d’inventivité, d’expressivité, d’intelligence conceptuelle et de maîtrise instrumentale.

Force est de reconnaître que cette «Folie à deux» fut un vertigineux voyage au plus près de la subjectivité psychotique.

