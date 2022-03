Ein Film über männliche Initiation in Venedig, weit entfernt von der Postkartenidylle der Lagunenstadt, gewinnt den Grand Prix.

LuxfilmFest

„Atlantide" gewinnt beim Filmfestival

Ein Film über männliche Initiation in Venedig, weit entfernt von der Postkartenidylle der Lagunenstadt, gewinnt den Grand Prix.

Mit 16.000 Teilnehmern (davon fast 10.000 Kinobesucher und Kinobesucherinnen) übertrifft das 12. Luxembourg City Film Festival seine eigenen Erwartungen, wie die Festivalleitung am Samstag in einer Pressemitteilung schreibt.

Die internationale Jury unter dem Vorsitz des palästinensichen Filmemachers Elia Suleiman kürte den Film „Atlantide“ von Yuri Ancarani mit dem Grand-Prix des Festivals. Die Pressejury verlieh den Kritikerpreis an zwei Filme: „Hit the Road“ von Panah Panahi und „Prayers for the Stolen“ von Tatiana Huezo.

„Atlantide“ erzählt die Geschichte von Daniele, einem jungem Mann aus Sant'Erasmo, einer Insel am Rande der Lagune von Venedig. Er schlägt sich durch, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Die anderen Jungen um ihn herum verehren Barchinos (Motorboote). Auch Daniele träumt davon, mit seinem Boot bei illegalen und extrem gefährlichen Rennen einen Geschwindigkeitsrekord aufzustellen. Weit entfernt vom Venedig der Postkartenidylle schildert dieser Film eine gewalttätige und zum Scheitern verurteilte Geschichte über männliche Initiation... Es ist eine wahrhaft sinnliche und filmische Erfahrung.

Die Dokumentarfilmjury verlieh den Dokumentarfilmpreis an den argentinischen Film „What will Summer bring“ von Ignacio Ceroi. Der neue Preis 2030 Award by Luxembourg Aid & Development ging an „Aya“ von Simon Coulibaly Gillard, eine besondere Erwähnung fand in dieser Preiskategorie auch „Prayers for the Stolen“ von Tatiana Huezo.

Qué será del verano, What Will Summer Bring, von Ignacio Ceroi.

Beim VR-Preis gab es ein Unentschieden für „Goliath: Playing with Reality“ von Barry Gene Murphy und May Abdalla und „We are at home“ von Michelle und Uri Krano. C.

