Die spinnen, die Jugendlichen! Am kommenden Donnerstag erscheint mit „La fille de Vercingétorix“ der neue Astérix-Band – mitsamt Frischzellenkur, pünktlich zum 60. Geburtstag der beliebten Helden.

Kultur 3 Min.

Astérix bekommt im neuen Band junge Konkurrenz

Die spinnen, die Jugendlichen! Am kommenden Donnerstag erscheint mit „La fille de Vercingétorix“ der neue Astérix-Band – mitsamt Frischzellenkur, pünktlich zum 60. Geburtstag der beliebten Helden.

Von Christine Longin - Wie alt der durchschnittliche Astérix-Leser ist, wurde nie statistisch erfasst. Aber die treuesten Fans des widerspenstigen Galliers dürften so um die 50 sein. Alt genug also, um pubertierende Kinder zu haben. Genau um die geht es im neuen Heft „La fille de Vercingétorix“, das am kommenden Donnerstag, dem 24. Oktober, erscheint.



Adrénaline, ein Mädchen, das mit seinem geflochtenen Zopf und seinem strengen Blick Greta Thunberg auffällig ähnlich sieht, mischt darin das gallische Dorf gehörig auf. Sie tut sich mit anderen Jugendlichen zusammen, die bisher neben den alterslosen Helden noch nie zum Zug kamen. Doch siehe da: Schmied und Fischhändler, über 37 Bände hinweg für ihre Streitigkeiten bekannt, haben Kinder im Teenager-Alter.

Neuer Asterix-Band widmet sich Tochter von Gallier-Rebell "Asterix und Obelix"-Fans aufgepasst: Am 24. Oktober wird ein neues Heft mit dem Namen "Die Tochter des Vercingetorix" erscheinen.

Selfix und Aspix heißen die beiden Söhne der Erzrivalen, die zusammen mit Adrénaline gegen die Welt der Eltern aufbegehren. „Sie ist eine wütende Jugendliche mit einer anderen Vision der Welt“, sagt Zeichner Didier Conrad der Zeitung „Journal du Dimanche“ über die gallische Jugendikone, die natürlich von den Römern gejagt wird. Die Ähnlichkeit mit Greta Thunberg ist rein zufällig, da die beiden Autoren schon vor Beginn der Klimaproteste ihre Geschichte schrieben.

Conrad und Texter Jean-Yves Ferri frischen Astérix ausgerechnet zu seinem 60. Geburtstag mit jungen Figuren auf. Als wollten sie die Geschichte um den schlauen Gallier und seinen dicken Freund Obélix mit einer neuen Generation weiterschreiben und so ihre Zukunft sichern.

Die zentrale Figur des neuen Bandes ist Adrénaline - eine Jugendliche, die rebelliert. Foto: Sabine Glaubitz/dpa

Am 29. Oktober 1959 hatten Albert Uderzo und René Goscinny in der Jugendzeitschrift „Pilote“ Astérix zum Leben erweckt. Zeichner Uderzo hatte 2009 bei einer Pressekonferenz berichtet, wie den beiden Vätern die geniale Idee für das meistverkaufte Buch Frankreichs gekommen war.

Die Autoren hatten den Auftrag, die französische Kulturgeschichte darzustellen und wollten dabei eine Gegenfigur zu den US-Comic-Helden wie Lucky Luke entwerfen. „Wir hatten viel Pastis getrunken und viele Zigaretten geraucht“, erinnert sich Uderzo. „René fragte mich, welches die interessanteste Epoche unserer Geschichte war und ich antwortete: die Gallier.“

Eine Viertelstunde später war das widerspenstige gallische Dorf geboren, das sich erfolgreich den Römern widersetzt.

Seit 2013 neues Autorenduo

Im Laufe der Zeit schälten sich die Charaktere der Hauptdarsteller immer mehr heraus und neue wie der Hund Idéfix kamen dazu.

Den Durchbruch erlebte das Duo 1966 mit dem Heft „Astérix et les Normands“, das mehr als eine Million Mal verkauft wurde. Schon damals hatten Uderzo und Goscinny den Plan, eine Serie zu schaffen, die die Jahrzehnte überdauern sollte. Doch Goscinny starb 1977, so dass Uderzo allein weitermachen musste. Der Zeichner, dem die originellen Ideen seines Partners fehlten, landete einige Flops wie zum Beispiel „Le Fils d'Astérix“, der 1983 erschien.

Neuer "Astérix"-Comic: Julien Assange unter den Römern Das neue Astérix-Abenteuer „Le Papyrus de César“ greift Wikileaks auf. Der Enthüllungsjournalist Polemix trägt die Gesichtszüge des Australiers Assange, der den US-Geheimdienst NSA in Erklärungsnot brachte.

Doch die tapferen Gallier überstanden auch diesen Tiefschlag und können nach sechs Jahrzehnten auf eine stolze Bilanz schauen: 380 Millionen Astérix-Hefte wurden verkauft. Der neue Band erscheint in fünf Millionen Exemplaren, 1,6 Millionen davon in Deutschland.

2013 übergab Uderzo unter den strengen Augen seiner Fan-Gemeinde den Stab an das Autorenduo Conrad und Ferri. Wie ihre Vorgänger nehmen auch die neuen Astérix-Väter die Aktualität mit einem Augenzwinkern aufs Korn.

So behandelten sie 2017 in „Astérix et la Transitalique“ die Unabhängigkeitsbewegungen, die überall in Europa aufkamen. In „Le Papyrus de César“ zwei Jahre zuvor beamte das Duo die Gallier ins Internet-Zeitalter. Selbst eingefleischte Fans sind mit der Arbeit der neuen Autoren zufrieden. „Lustig, gut aufgebaut, voller Respekt für das Original“, befand die Zeitung „Le Monde“.

Ferri und Conrad trauen sich zwar, Tabus zu brechen und mit Adrénaline erstmals eine Frau zur Titelfigur zu machen. An den Erfolgsrezepten der Gallier-Saga kratzen sie aber nicht. So gibt es auch im 38. Heft jede Menge Römer, Zaubertrank und Wildschweine.

________

Didier Conrad, Jean-Yves Ferri: La fille de Vercingétorix“, Editions Albert René, 48 pages, 9,99 Euro.