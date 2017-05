(dco) - Nach Sylvia Camarda und Francesco Schlimé bekommt ein weiterer Luxemburger, Jérôme Klein, bei Arte ein großes Podium geboten: Der Mitschnitt vom ersten Konzert seines eigenen Trios "klein." beim Festival "Like a Jazz Machine" in Düdelingen ist nun online verfügbar.



Auch Dank der Förderung durch das Centre Opderschmelz zeigt sich in dem einstündigen Konzert, was die junge Jazzszene im Land zu bieten hat. An der Seite von Klein spielen mit Pol Belardi und Niels Engel Senkrechtstarter unter den Musikern im Großherzogtum.



Zudem zeigt Klein, der sonst eher im Hintergrund als Sideman spielt, was er als Komponist zur bieten hat. Ein Porträt über den Musiker finden Sie hier. [wort+]

Der Kultursender war als Medienpartner bei dem viertägigen Festival vor Ort mit dabei. Weitere Mitschnitte aus dem Festival-Programm wie das Konzert von Bojan Z finden sich auf der Konzert-Plattform von Arte in der Sektion "Jazz" unter:

http://concert.arte.tv/fr