von Thierry Hick



„Meine erste Einzelausstellung in Düdelingen fand 1985 statt, damals war ich 25. Seit 1997 stelle ich alle drei Jahre hier aus. Der Rhythmus hat sich so eingependelt, es soll auch nicht zu oft sein“, so Armand Strainchamps.



Für seine Auslese 2017 hat der Künstler sich auf Porträts konzentriert. „Es geht mir nicht darum, eine bestimmte Person zu zeigen. Oder mich zu fragen: ,Wer ist diese Frau oder dieser Mann auf dem Bild?‘



Ob man diese wiedererkennen kann, spielt keine Rolle ...