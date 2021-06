Architekt Valentiny blickt zurück

Von François Valentiny aus Remerschen stammen unter anderem die Pläne für das kleine Mozarthaus in Salzburg und der Entwurf für den Luxemburger Pavillon auf der Weltausstellung in Shanghai. An diesem Wochenende wird in Brasilien ein von Valentiny geplantes und gebautes Theater eröffnet. Ein weiteres Mal lässt Mozart grüßen.