Das Festival du Film d'Animation findet diesmal nur online statt und dauert noch bis zum 30. Juni. Am Samstag wurden die Wettbewerbsfilme ausgezeichnet. Ein Überblick mit den Trailern.

Annecy zeichnet Filme über starke Mädchen und Schamaninnen aus

Der Zeichentrickwestern "Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary", ein Film über die frühen Jahre von Calamity Jane des Franzosen Rémi Chayé, wurde am Samstag beim Festival du Film d'Animation mit dem Hauptpreis, dem Kristall für den besten Zeichentrickfilm 2020, gekrönt. Dieses Werk erzählt die Geschichte von Martha Jane, die lernen muss, den Familienwagen in einem Konvoi im amerikanischen Westen zu fahren. Sie muss Hosen tragen, sich die Haare schneiden und lernen, sich allen Gefahren zu stellen, bis sie eines Tages die mythische Calamity Jane wird.

Weitere ausgezeichete Filme: "The Nose or the Conspiracy of Mavericks" des Russen Andrey Khrzhanovsky erhielt den Preis der Jury; "Kill It and Leave this Town" des Polen Mariusz Wilczynski bekam eine "Mention du Jury".

In der Kategorie Contrechamp, für die die Brüder Stéphane Hueber-Blies und Nicolas Blies von der luxemburgischen Produktionsfirma a_Bahn in der Jury saßen, ging der erste Preis an den lettischen Film "My Favorite War" der Regisseurin Ilze Burkovska. Dies ist ihre persönliche Geschichte - sie wuchs während des Kalten Krieges in Lettland (UdSSR) auf.

Eine "Mention spéciale" der Jury erhielt der Film "The Shaman Sorceress" des südkoreanischen Regisseurs Ahn Jae-Huun, eine Adaption einer 1936 veröffentlichten Kurzgeschichte von Kim Dong-Ni. (mt)





