Angoulême: Zwei Preise für Luxemburger Koproduktion

"Les hirondelles de Kaboul" wird mit zwei Valois beim 12. Festival du Film Francophone d’Angoulême ausgezeichnet.

Mit der vom Luxemburger Jazz-Trio Reis/Demuth/Wiltgen musikalisch begleiteten Überreichung seiner „Valois“ ging gestern Abend das 12. Festival du Film Francophone d’Angoulême zu Ende.



Für Luxemburg aus zwei Gründen eine besondere Ausgabe: Zum einem, weil nicht nur Alexis Rault, Komponist von „Les hirondelles de Kaboul“, dem Luxemburger Wettbewerbsbeitrags und Koproduktion von Melusine Productions, ausgezeichnet wurde, sondern Großherzogin Maria Teresa sich auf der Bühne auch noch über die Überreichung des „Valois de diamant“ des Besten Film an „Les hirondelles de Kaboul“, bei dem Stéphane Roelants als Koproduzent fungiert, freute konnte.



Zum anderen, weil das Festival der nationale Filmproduktion mit der Präsentation von neun Werken und einer Hommage an den kürzlich verstorbenen Pol Cruchten eine ganz besondere Vitrine bot und hierfür Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa sowie Medien-Minister Xavier Bettel anreisten.



In ihrer kurzen Ansprache bedankte sich die Großherzogin für das "enchantement", das das Festival für sie gewesen war und erinnerte bewegt an den unerwartet und viel zu früh verstorbenen Luxemburger Regisseur Pol Cruchten.



„Les hirondelles de Kaboul“

Sommer 2001, Taliban bestimmen den Alltag im Trümmerfeld Kabul. Die Wege eines jungen und eines älteren Paares kreuzen sich und dies verändert ihr aller Leben ...



Das Besondere am Film: Nur die gezeichnete Form kann Zeitgeschichte so eindringlich und zugleich zurückhaltend-feinfühlig darstellen. So unterschiedlich sie in ihrer Machart auch sein mögen, eines haben alle Projekte von Mélusine Productions-Chefs Stéphan Roelants gemein: Herzblut und eine Qualität, die es mit der Weltelite aufnehmen kann. Kein Wunder, dass sie, wie mit „Ernest et Célestine“, „Song of the Sea“ oder „The Breadwinner“, bereits mehrfach Oscar nominiert waren.

1 713 649 Euro des Budgets von 5 766 037 Euro der Koproduktion wurden vom Film Fund beigesteuert.