Der südkoreanische Filmregisseur starb im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Covid-Erkrankung.

An Covid-19 erkrankt: Filmregisseur Kim Ki-duk ist tot

Der südkoreanische Filmregisseur starb im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Covid-Erkrankung.

(mt) - Der mehrfach ausgezeichnete südkoreanische Filmregisseur Kim Ki-duk ist tot. Er ist in Lettland an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben. Der Filmemacher hätte am kommenden 20. Dezember seinen 60. Geburtstag gefeiert.

Mehrere Nachrichtenberichte aus Russland meldeten, der Regisseur sei in einem Krankenhaus an den Komplikationen im Zusammenhang mit der Grippe gestorben. Kim war seit Mitte November in Lettland.

Kim Ki-duk hat mehr als ein Dutzend Filme inszeniert, überwiegend Dramen. er ist der einzige südkoreanische Regisseur, der bei allen drei großen europäischen Filmfestivals Preise gewonnen hat: Cannes, Venedig und Berlin.

Le réalisateur coréen Kim Ki-duk vient de nous quitter.

LaCinetek vous invite (re)découvrir le magnifique "Printemps, été, automne, hiver… et printemps", dans lequel il présente la vie d'un maître zen et de son disciple qui défile au fil des saisons. > https://t.co/yXNk6IocqC pic.twitter.com/4JG3OWGv7l — LaCinetek (@LaCinetek) December 11, 2020

Für seinen Spielfilm „Pieta“ im Jahr 2012 wurde er als erster koreanischer Filmemacher bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

2004 hatte er für seinen Film „Samaria“ bereits den Silbernen Bären für die beste Regie in Berlin bekommen, im selben Jahr auch mit dem Silbernen Löwen für die beste Regie bei der Mostra für „Tenants“ ausgezeichnet worden.

Goldener Löwe geht an südkoreanisches Drama „Pieta“ Das Drama „Pieta“ des südkoreanischen Regisseurs Kim Ki-duk hat bei den 69. Internationalen Filmfestspielen Venedig den Goldenen Löwen gewonnen.

Kim Ki-duk galt als „enfant terrible“ des südkoreanischen Films. Mit seinen kritischen Filmen schockierte er seine Landsleute, wurde dafür aber für sein Filmschaffen in Europa gefeiert.



Er hatte nach einer schweren Kindheit und einigen Gelegenheitsjobs Kunst in Paris studiert, danach ein Drehbuchstipendium bekommen, wobei sich ihm der Weg zum Film eröffnete.

Das Ende seiner Karriere war durch einen Skandal getrübt. 2017 beschuldigte ihn eine Schauspielerin, die anonym blieb, sie geohrfeigt und zum Dreh von Nacktszenen und sexuellen Beziehungen im Film „Moebius“ gezwungen zu haben. Diese Szenen waren ursprünglich nicht im Drehbuch vorgesehen. Die Schauspielerin wurde schließlich am Set ersetzt und hatte hierauf, traumatisiert von der Erfahrung, das Blatt des Kinos gewendet. Der Regisseur war zu einer hohen Geldstrafe verurteilt worden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.