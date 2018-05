Am Grab des Genossen

Sogar an Karl Marx’ letzter Ruhestätte „Highgate Cemetery“ in London blüht die Kapitalwirtschaft.

Vier Britische Pfund kostet der Eintritt in den „Highgate Cemetery“ in London. Vier Pfund, um an das Grab von Karl Marx zu gelangen. Der Vordenker des Sozialismus, der dort im Jahr 1883 beerdigt wurde, konnte zu Lebzeiten zwar nie mit Geld umgehen, schafft es nun aber, sogar im Tod nochmals die Kasse klingeln zu lassen.

Es muss ihn ganz bestimmt wurmen, dass die Kapitalwirtschaft sogar an seiner letzten Ruhestätte blüht. Karl Marx wollte deren Ketten sprengen und meinte, das Geld sei das allgemeine, für sich selbst konstruierte Ding aller Welt und habe die Menschheit wie die Natur ihres eigentümlichen Wertes beraubt. Mit dieser Behauptung lag er richtig – Geld regiert die Welt: Wer an das Grab des Kapitalismuskritikers auf dem „Highgate Cemetery“ im Londoner Stadtbezirk Camden will, muss in die Tasche greifen.



Vier Pfund, das ist der Preis, der zu entrichten ist, um sich Karl Marx’ sterblichen Überresten zu nähern ...