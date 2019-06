Alter Haudegen, neuer König

„Die Nacht vor Crécy“ ist ein vielschichtiges und zeitloses Bühnenstück über Johann den Blinden. Aufgeführt wird es derzeit im TNL. Unsere Kritik.

Was Könige, Ritter und Prinzessinnen einst gedacht, gefühlt und empfunden haben, gelangt nur selten in die Geschichtsbücher.

Niedergeschrieben werden nur die Fakten, das, was wirklich erwiesen ist: Abkommen und Verträge, Kriege und Schlachten, Hochzeiten und Krönungen ... Was aber mit Emotionen? Wo bleibt die persönliche Wahrnehmung? Und vor allem, wo steht die kleine Geschichte am Rande der großen?

Historiker gehen vorsichtig damit um, Schriftsteller und Dramatiker haben aber freie Bahn ...