Alte Zöpfe abschneiden

Junge Rebellen führen vor, dass die Akzeptanzschwelle für ein neues Leben erreicht ist.

Die Generation Greta will zurück zu einer Gemeinschaft der Werte.

Plantu, Karikaturist der französischen Zeitung „Le Monde“, sieht Greta Thunberg doppelt. Er blickt mit seiner Zeichnung „Greta Greating 2020“ in das neue Jahr und hat dabei gleich zwei Greta-Köpfe in die Jahreszahl 2020 hineingemalt. Vielleicht will er damit andeuten, dass der jugendrebellische Trend, der 2019 begonnen hat, sich 2020 noch stärker als bisher ausbreiten wird.



Junges Gemüse, altes Eisen! Der Jugend gehört die Zukunft, wird vielfach behauptet, gerade jetzt wieder zum Jahreswechsel ...