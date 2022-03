Le drame de Clio Barnard réunit deux êtres marqués par la vie et sans repères.

Kultur 1 4 Min.

Critique ciné

«Ali & Ava»: unis pour reprendre goût à la vie

Thierry HICK Le drame de Clio Barnard réunit deux êtres marqués par la vie et sans repères.

Une quelconque ville britannique sinistrée, une assistante scolaire brisée par la vie, un musicien et logeur, issu de l’immigration et tout aussi largué: ces trois éléments suffisent à la réalisatrice britannique Clio Barnard, qui au détour d’un drame humain, effleure quelques thématiques sans pour autant les approfondir réellement.



Ava s’occupe de jeunes enfants dans une école primaire, mais aussi de ses enfants adultes et petits-enfants. Son mari est mort. Ali, lui, est musicien et s’occupe de ses biens qu’il met en location. Son épouse a perdu son bébé. Au début d’«Ali & Ava», les caméras de Clio Barnard suivent le quotidien de ces deux personnages. La femme britannique et le musicien africain vivent leur vie respective.

Deux existences

La réalisatrice propose un collage de deux existences. Malgré le contexte économique difficile, l’heure n’est pas à la lamentation. Les familles semblent unies et solidaires. Les questions de religion, d’immigration ou de condition sociale ne sont pas abordées. On est loin d’une peinture à la Ken Loach. Telle n’est visiblement pas la voie choisie par Clio Barnard. Elle préfère une palette nettement plus humaine, émotionnelle, moins revendicative. La mise en relief des protagonistes – même de ceux jouant les deuxièmes couteaux – est réussie dès les premiers instants et le restera tout au long de cette improbable aventure.

Car, c’est bien d’une aventure qu’il s’agit. Ali et Ava, selon la formule consacrée, n’auraient jamais dû se rencontrer. Rien ne devait les rapprocher. Si ce n’est la présence de la jeune Sofia, la fille d’un des locataires d’Ali et élève d’Ava. Une première rencontre – forcément fortuite – a lieu. Elle sera suivie d’autres moments partagés. Ali, avec son humour, sa nonchalance et son généreux sourire va peu à peu devenir une bouée de sauvetage pour Ava, qui a besoin de quelqu’un pour s’accrocher à la vie.

Un exercice de style réussi

L’union et la complicité qui peu à peu réunissent les deux êtres en quête de sens à donner à leur vie, va s’articuler autour d’épisodes souvent heureux, mais aussi quelquefois difficiles. Pour ce faire, Clio Barnard opte plus que très souvent pour des éclairages sombres, voire minimalistes. Les représentations d’objets, même des personnages, traduisent une narration, qui en aucun moment ne sombre dans une quelconque morosité. L’exercice de style est quelquefois fort, poignant et réussi.

Les sentiments et les émotions des adultes sont corroborés par les rires et joies d’une flopée d’enfants. Cette dichotomie générationnelle produit l’effet escompté.

Désirs, attirances, peurs et interdits.

Ali et Ava, en se dévoilant progressivement l’un à l’autre, se rencontrent donc, se découvrent des intérêts communs, se complètent. Entre désirs, attirances, mais aussi peurs et interdits. Car, au-delà d’une simple histoire à l’eau de rose, que Clio Barnard semble vouloir distiller à première vue, apparaissent des imprévus lourds de sens.

Ainsi, le fils d’Ava, n’accepte pas l’intrusion de cet étranger dans le cocon familial. Son refus de jeter les bottes que son père, raciste et xénophobe a utilisées, à son insu, pour violenter sa sœur, est symbolique à plus d’un titre.

Ali, pour sa part, en rupture avec son épouse Runa, doit cacher la vérité à sa famille pour continuer d’exister.

La réalisatrice se retient de toutes confrontations, critiques ou revendications frontales. Tels ne sont pas ses propos. Son intérêt se focalise sur ses deux personnages principaux. La mise en abyme est tout au plus suggérée. Ni plus ni moins. Ce parti pris se défend. D’autant plus qu’il est mis en image par une palette d’acteurs qui sonnent vrai.

Un piège évité

Avec Adeel Akthar et Claire Rushbrook, Clio Barnard a eu la main plus qu’heureuse. Si glisser dans la peau d’un personnage finalement banal et peu reluisant peut devenir un piège pour un acteur, dans ce cas présent, «Ali & Ava» peut se targuer d’avoir déniché des acteurs tout à fait à l’aise et surtout très convaincants. Leurs jeux respectifs sont lucides, transparents comme de l’eau de source. Leur implication totale dans la conception même de leur personnage, avant même le tournage et voulu par la réalisatrice, a porté ses fruits.

Corroborés par d’autres acteurs tout autant justes dans leurs approches, mais aussi par une mise en situation constamment proche de la réalité, Adeel Akthar et Claire Rushbrook illuminent au sens figuré ce drame humain que laisse découler Clio Barnard. Avec toujours cette sempiternelle obsession de parler de la vie vraie et vécue, loin de toutes belles pensées et considérations lointaines. Même la fin de cette lune de miel salvatrice, prévisible et convenue, ne vient en rien troubler cette histoire, qui finalement apparaît illuminée d’espoir, de gentillesse et de courage.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.