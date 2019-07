Das legendäre amerikanische Satiremagazin "Mad" wird in seiner alten Form bald verschwinden.

Alfred E. Neumann geht in Rente

(mth) - Das legendäre Satiremagazin "Mad" steht 67 Jahre nach seiner Erstausgabe vor dem virtuellen Ende, wie US-Medien berichten. Es soll zwar weiterhin erscheinen, jedoch ohne neue Inhalte. Der Verlag DC Comics, in dem "Mad" in den USA erscheint bestätigte, dass die Septemberausgabe 2019 die letzte sein werde, die am Kiosk erhältlich ist.

Ein Mad-Cover vom Juni 2011. Foto: www.flickr.com/photos/israel-avila/5823823420

Ab diesem soll das Magazin nur noch per Abonnement und im Direktverkauf erhältlich sein - allerdings nur aus der Konserve. Der Inhalt der Hefte soll dann ausschließlich aus Nachdrucken alter Artikel und Comics bestehen. Auch eine Sonderausgabe zum Jahresende und gelegentliche Buchveröffentlichungen solle es weiter geben.

Auch in Europa grinste Mad-Titelfigur "Alfred E. Neumann" ab 1967 vom Cover der deutschsprachige Version.

Das Magazin erreichte schon in den 1960er Jahren Kultstatus mit Ausnahmetalenten als Cartoonisten wie Don Martin, Sergio Aragonés oder Mort Drucker.