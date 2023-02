Erstmals wurde dieser Preis vergeben, und warum er "Kaweechelchen" genannt wird, haben die Initiatoren auch erklärt.

Alain Atten und Lex Roth mit dem „Kaweechelchen“ geehrt

Erstmals wurde dieser Preis vergeben, und warum er "Kaweechelchen" genannt wird, haben die Initiatoren auch erklärt.

Lex Roth und Alain Atten sind beide für ihr langjähriges Engagement geehrt worden. Am Mittwoch hat Bildungsminister Claude Meisch die Preisträger der ersten Ausgabe des „Nationale Präis fir d'Verdéngschter ëm d'Lëtzebuerger Sprooch“ geehrt. Mit dem neu geschaffenen Preis werden jedes Jahr die Verdienste eines Wissenschaftlers, Autors, Verlegers oder Musikers gewürdigt, der sich besonders für den Gebrauch und den Erhalt der luxemburgischen Sprache eingesetzt hat.



Atten und Roth sind unumgängliche Namen für die luxemburgische Sprache und das Sprachbewusstsein.

„Lex Roth und Alain Atten sind unumgängliche Namen für die luxemburgische Sprache und das Sprachbewusstsein. Beide engagieren sich seit Jahren für das Luxemburgische und haben dazu beigetragen, unsere Sprache zu fördern, zu bewahren, zu dokumentieren und besser bekannt zu machen“, betonte Claude Meisch.

Lex Roth, Preisträger des Jahres 2022, hat sich ganz besonders für die Sichtbarkeit der luxemburgischen Sprache im öffentlichen Raum und für die Förderung der Verwendung des Luxemburgischen in Wort und Schrift im Alltag engagiert. Seiner Initiative ist es unter anderem zu verdanken, dass Straßen- und Ortsnamen in luxemburgischer Sprache angezeigt werden. Der ehemalige Lehrer, Mitbegründer und Vorsitzende der Actioun Lëtzebuergesch trug aktiv zur Ausarbeitung des Sprachengesetzes im Jahr 1984 bei und stärkte so die Stellung des Luxemburgischen auf politischer Ebene.

Alain Atten, Preisträger des Jahres 2023, hat die Etymologien luxemburgischer Wörter und Ausdrücke gesammelt und erklärt sowie die regionalen sprachlichen Unterschiede im ganzen Land dokumentiert und gewürdigt. Als Linguist und Literaturexperte spielte er eine führende Rolle bei der Entwicklung der luxemburgischen Orthographie im Jahr 1975. Er ist außerdem Autor eines breiten Spektrums an Lyrik, Prosa, Drehbüchern und Theaterstücken.

„Kaweechelchen“, ein beliebtes aber auch ein schwieriges Wort

Der nationale Preis für die luxemburgische Sprache ist mit 5000 Euro dotiert und wurde in Form einer Eichhörnchenskulptur verliehen, die von der Klasse des BTS Game Art and Game Design des Lycée des Arts et Métiers entworfen wurde. Die Wahl fiel auf ein Eichhörnchen, weil Lernende der luxemburgischen Sprache dieses Wort im Rahmen einer Umfrage als ihr liebstes luxemburgisches Wort identifiziert hatten. „Kaweechelchen“ ist in der Tat ein typisch luxemburgisches Wort und gleichzeitig eines der schwierigsten. mt/C.

