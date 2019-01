L'affaire Lunghi se poursuit: le juge d'instruction en charge de l'affaire vient de procéder à trois inculpations.

Affaire Lunghi: trois inculpations

Thierry HICK L'affaire Lunghi se poursuit: le juge d'instruction en charge de l'affaire vient de procéder à trois inculpations.

Enrico Lunghi, l'ancien directeur du Mudam, avait déposé en décembre 2016 une plainte contre x pour diffamation suite au reportage diffusé en septembre 2016 dans le cadre de l'émission "De Nol op de Kapp" sur l'antenne de RTL Télé Lëtzebuerg.



Deux ans plus tard, le juge d'instruction a décidé d'inculper trois personnes dans le cadre de l'enquête. Une décision prise à la fin de l'année 2018 et confirmée par l'avocat d'Enrico Lunghi, Me Jean-Marie Bauler. Ce dernier explique: "Ces personnes sont inculpées, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient déclarées coupables ou condamnées". Enrico Lunghi confirme à son tour les paroles de son conseil.



"L'instruction est en cours" rappelle l'avocat. C'est pour cette raison et pour garantir la présomption d'innocence que l'identité des personnes inculpées n'a, à l'heure actuelle, pas été révélée.

Enrico Lunghi, pour sa part, se dit "patient" et confiant en "la justice qui fait son travail".