Die Polizei im MNHA: Die Behörden haben im Nationalmuseum am Fischmarkt eine private Sammlung blockiert. Dem Vorgang liegt ein internationales Rechtshilfeersuchen aus Belgien zugrunde.

Ärger um Privatsammlung im MNHA

Die Polizei hat im MNHA eine private Sammlung blockiert. Die Beschlagnahmung hat am vergangenen Donnerstag, 14. Februar, aufgrund eines internationalen Rechtshilfeersuchens aus Belgien stattgefunden. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft hat den Vorgang bestätigt.

Die Polizei hat im MNHA eine private Sammlung blockiert. Das bestätigte Diane Klein, Sprecherin der luxemburgischen Justizverwaltung, an diesem Freitagmorgen. Anders als es die Wochenzeitung Woxx in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, hat die Durchsuchung bereits am vergangenen Donnerstag und nicht am vergangenen Freitag stattgefunden. Die Woxx hatte zuerst über den Fall berichtet.

Die Durchsuchung fand aufgrund eines internationalen Rechtshilfeersuchens aus Belgien statt. Die Luxemburger Staatsanwaltschaft hat den Vorgang gegenüber dem "Luxemburger Wort" bestätigt.

Die Sammlung, beziehungsweise Teile davon - die Behörden haben dazu noch keine Details bekanntgegeben -, sind allerdings im Museum verblieben und wurden mittels "saisie par équivalent d'avoirs" im übertragenen Sinn beschlagnahmt, bestätigte die luxemburgische Justizverwaltung außerdem.

Die Sammlung soll laut des Woxx-Berichts Mitte der 1990er-Jahre im MNHA deponiert worden sein. Das Kunstmuseum unterstand damals der Leitung von Paul Reiles.