Von Daniel Conrad und Thierry Hick

David Ascani dachte zuallererst an seine Fans, die offenbar am Samstag bei der Blues'n Jazz-Rallye enttäuscht wurden. Der Saxofonist entschuldigte sich nicht nur persönlich am Sonntag via Facebook, sondern gab aus seiner Sicht auch Einblicke auf die Umstände, die zur Absage des Auftritts seines Quartetts in der Brasserie Mansfeld führten.

Ursprünglich war der Rallye-Auftritt für Samstag, 23 Uhr, angesetzt und als Open-End-Act geplant – so war es auch schon seit Tagen im Flyer und auf der Internetseite des Events angekündigt. Aber, so der Musiker in seiner Facebook-Mitteilung: „D'Leedung vun der Brasserie huet spontan decideiert dass se awer net um Blues and Jazz Rallye, wei et annonceiert wuar, wellen deel huelen an mer hun leider keen Concert konnten spillen.“

Foto: Screenshot Facebookchronik David Ascani (abgerufen 31.07.2017, 16 Uhr)





Wie der Veranstalter der Rallye, das Luxembourg City Tourist Office (LCTO), gegenüber dem „Luxemburger Wort“ bestätigt, hätten sich die LCTO-Verantwortlichen mit den Musiker noch vor Ort um eine Einigung bemüht. Dennoch sei das Konzert einseitig von der Brasserie abgesagt worden.

Möglicher Vertragsbruch?

Die Geschäftsführung der Brasserie nahm gegenüber dem „Luxemburger Wort“ am Montagnachmittag Stellung: Über einen Auftritt eines Akteurs bei der Blues'n Jazz-Rallye sei die Brasserie erst am vorhergehenden Freitagabend um 18 Uhr überhaupt informiert worden.

Dabei seien selbst Details wie die Größe des Ensembles und die technischen Notwendigkeiten nicht vom Organisationsbüro der Tourismusbehörde mitgeteilt worden. Noch habe die Geschäftsführung einen Kontakt zu einer Person im Kreis der Musiker erhalten, um kurzfristig den Auftritt näher zu planen.

David Ascani ist nicht nur als Saxofonist aktiv, sondern komponiert unter anderem aktuell ein Auftragswerk für die BigBand der Militätmusek.

Foto: D. Ascani

Am Samstagabend dann, so die Brasserie Mansfeld, seien die Musiker kurz vor 23 Uhr vor Ort gewesen – und da sei mangels Raum und der Möglichkeiten, eine Bühne auf der voll besetzten Terrasse einzurichten, ein Auftritt nicht möglich gewesen.

Dem tritt das LCTO entgegen: Tom Bellion, Direktor der städtischen Behörde, sagte nach einer ersten Nachlese, dass die Brasserie einen Vertrag im Vorfeld unterschrieben habe, in dem die Details genau festgehalten worden seien. Unter anderem habe die Geschäftsführung den Auftritttermin generell als „zu spät“ an diesem Abend abgelehnt.

Und Bellion betont: „Wir haben trotz Entgegenkommen feststellen müssen, dass die Brasserie einseitig entschieden hat, das Ensemble nicht spielen zu lassen. Es tut uns sehr leid für das Publikum und die Musiker, dass das so gelaufen ist. Das ist ärgerlich“, so Bellion, der hervorhebt, welch starke Win-Win-Situation für alle Beteiligten sich durch die Rallye ergibt – ob für die Stadt, für die beteiligten Cafés und nicht zuletzt für die Kulturfreunde und Musiker.

Das LCTO will nun mit dem Betreiber der Brasserie Mansfeld und den Musikern über die Ereignisse ins Gespräch kommen. Laut Brasserie Mansfeld sollte sogar bereits am Montagabend um 17 Uhr ein erstes Gespräch stattfinden. Das LCTO bestätigte das allerdings nicht.