Begleitet von der Militär Big Band singt Adrienne Haan Lieder, die im Dritten Reich als „entartet“ galten.

Kulturtipp

Adrienne Haans swingende Hommage an Berlins 20er Jahre

Begleitet von der Militär Big Band singt Adrienne Haan Lieder, die im Dritten Reich als „entartet“ galten.

Begleitet von der Militär Big Band Luxemburgs unter musikalischer Leitung von Raoul Christophe bringt die in New York lebende Luxemburger Sängerin Adrienne Haan am kommenden Dienstag, dem 25. April um 20 Uhr ihr preisgekröntes Programm „Metropolis Berlin“ in das hauptstädtische Musikkonservatorium. Mit dieser Show wurde die Sängerin und Tänzerin 2018 in New York mit dem „Manhattan Association for Cabarets and Clubs Award“ für „die beste historische Soirée und das beste live Entertainment“ ausgezeichnet, dem höchsten Preis für musikalisches Kabarett in den USA.

In der Musik-, Tanz- und Gesangsshow geht es vorrangig um Musik und Lieder, die im Dritten Reich als „entartet“ galten. Der Begriff „Entartete Musik“ bezeichnete während der Zeit des Nationalsozialismus vor allem die musikalische Moderne, die nicht dessen Ideologie entsprach. Der Nationalsozialismus sah sich auch als kulturelle Bewegung, die mit dem kulturellen Pluralismus der Weimarer Republik brach. Expressionistische Komponisten, hauptsächlich jüdischer Herkunft, waren Vertreter der entarteten Musik und wurden verfolgt und verbannt. Dazu gehörten die Musik des deutschen Kabaretts der 20er Jahre genauso wie der Swing oder Jazz, der aus den USA kam.

Das Konzert beschreibt Berlin während der „Roaring Twenties“ als eine Zeit der Veränderung mit Liedern von Mischa Spoliansky, Friedrich Hollaender, Irving Berlin, Cole Porter, Louis Prima und vielen mehr. Es ist die Zeit von Brecht und Weills Dreigroschenoper, Friz Langs Stummfilm „Metropolis“, der Entdeckung von Marlene Dietrich, die in „Der Blaue Engel“ die „Fesche Lola“ spielt. Es ist auch die Epoche der Comedian Harmonists, von Josephine Baker und ihrer Charleston Musik, von den Andrew Sisters und des amerikanischen Swing und Jazz, die Berlin und andere große deutsche Städte verändern.

Der Abend im Musikkonservatorium findet unter der Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft in Luxemburg statt und wird organisiert von der Fondation du Judaïsme Luxembourgeois in Kooperation mit 1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland, dem Consistoire Israélite du Luxembourg, und der Musique militaire grand-ducale. mt

________________________________

Metropolis Berlin, eine swingende Hommage an Berlins 20 Jahre mit Adrienne Haan & Big Band Militärmusek, Tickets: 24 Euro für Erwachsene, zwölf Euro für Jugendliche. Reservierung: www.luxembourg-ticket.lu





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.