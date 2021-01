Sam Tanson à présenté de nouvelles mesures inclusives.

Accès à la Culture pour tous: un droit à défendre

La Culture est un droit, l’accès à la Culture également, a rappelé mardi matin Sam Tanson. Pour la ministre de la Culture, il est donc grand temps de parler accessibilité et de faire tomber les barrières physiques et autres. «Il faut s’adresser à des populations qui souvent sont oubliées», a martelé la ministre lors de la présentation de certaines nouvelles mesures d’inclusion culturelle.

Le Luxembourg dispose d’un patrimoine reconnu au niveau mondial par l’Unesco. «Il ne s’agit pas uniquement de conserver ce patrimoine unique, encore faut-il le remplir de vie et l’ouvrir au large public.» La Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’Organisation des Nations Unies, signée par le Luxembourg le 30 mars 2007, stipule, entres autres: «Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles; ... aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale».

Une promenade Unesco

Sam Tanson a dans ce sens présenté une nouvelle initiative élaborée en coopération avec la Commission nationale pour la Coopération avec l’Unesco de Luxembourg: une promenade pour tous dans la zone «Unesco Luxembourg, vieux quartiers et fortification» accessible en chaise roulante ou avec une poussette, corroborée d’une deuxième variante déclinée en langage facile. Un audio-guide pour la première variante accompagnera les promeneurs. Pour le moment, les explications sont données en luxembourgeois, français, allemand, anglais et néerlandais. D’autres langues pourraient en cas de besoin être ajoutées.

Le second volet quant à lui est illustrée de plusieurs séquences filmées et accompagné d’une traduction en langage des signes – pour laquelle il faudra se contenter de l’allemand, la seule langue officiellement reconnue en la matière.

Un parcours de 19 étapes

Le parcours de près de deux kilomètres, identique pour les deux versions, s’articule autour de 19 étapes dans la zone Unesco: palais grand-ducal, plateau du Saint-Esprit, places Guillaume, Clairefontaine, d’Armes.... Robert L. Philippart, chargé de mission de la Commission nationale pour la Coopération avec l’Unesco de Luxembourg, a précisé: «Une équipe de trente personnes a travaillé sur ce projet. Et a surtout testé le parcours retenu pour s’assurer que l’ensemble des sites visités soient bien compatibles avec les besoins spécifiques des personnes concernées». Ce travail de prospection s’est fait en étroite collaboration avec certains services de la Ville de Luxembourg mais aussi, et surtout, avec des acteurs et associations du terrain.

Formations et aides

Deuxième volet des mesures présentées hier par Sam Tanson: un programme de formations pédagogiques pour les professionnels des institutions culturelles du pays et un programme d’aide au développement de projets pour publics aux besoins spécifiques.

Pour Nadine Erpelding, conseillère de Gouvernement au ministère de la Culture, il s’agit «de proposer des projets spécifiques à des personnes qui pour différentes raison n’ont pas accès à l’offre culturelle. Là aussi, il faut éliminer certaines barrières.» C’est ainsi que depuis 2020, des formations sont organisées dans les domaines de l’accueil et de la communication. Dans le but également de garantir un volet de programmation spécifique.

Une réelle demande

Pour atteindre son but, le ministère de la Culture a prévu un programme d’aides au développement de projets ciblés pour l’élargissement de leur programmation et activités aux public. Un appel à projets est lancé et prévoit d’ores et déjà des aides financières qui peuvent atteindre 10.000 euros par initiatives, qui doivent toutes se réaliser en étroite collaboration avec des partenaires sociaux. «Ces mesures répondent à une réelle demande de toutes les parties concernées» s’est félicitée Sam Tanson, qui ne manque pas de souligner que la collaboration avec le ministère de la Famille, en plus de celles avec différents acteurs du terrain, dans l’élaboration de cette nouvelle stratégie «est excellente», la culture n’étant pas un domaine isolé. «Ces mesures de soutien que nous présentons aujourd’hui ne sont qu’un point de départ». Au-delà de l’obligation de mette en pratique la convention des Nations Unies dans de nombreux domaines, dépassant ainsi le seul cadre de la vie culturelle, le Luxembourg s’y est engagé, «c’est aussi une question de principe, on doit tout mettre en œuvre pour y arriver», a conclu la ministre de la culture Sam Tanson.

www.izi.travel/en/fc76-promenade-unesco-pour-tous/fr

