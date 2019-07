Abschied von Pol Cruchten

Zahlreiche Freunde. Kollegen und einfache Filmfans, die seine Arbeit als Regisseur schätzen, wollten sich von Pol Cruchten verabschieden.

So groß die Betroffenheit und Trauer über das unerwartete Ableben von Pol Cruchten, am vergangenen 3. Juli, war, so groß war auch gestern Nachmittag der Wunsch und das Bedürfnis sich von ihm anlässlich der öffentlichen Zeremonie zu verabschieden, zu der Cruchtens Ehefrau Jeanne Geiben und das gemeinsame Produktionshaus Red Lion in die hauptstädtische Cinémathèque geladen hatten.



Neben langjährigen Weggefährten aus der Film- und Theaterwelt, Kulturministerin Sam Tanson und Premier- und Medienminister Xavier Bettel, fanden sich ebenfalls zahlreiche Bürger im Kinosaal am Theaterplatz ein, um ihrem Künstler Adieu zu sagen ...