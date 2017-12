Von Christin Longin (Paris)



„Wir haben alle etwas von Johnny Hallyday.“ Um 3.10 Uhr in der Nacht schickte Emmanuel Macron sein Beileidsschreiben heraus, das mit diesem Satz begann. Laeticia, die Frau des Sängers, hatte den Präsidenten persönlich über den Tod des 74-Jährigen informiert. Der Rocker war in der Nacht zu Mittwoch an Lungenkrebs gestorben und hatte damit ein ganzes Land in Trauer gestürzt.

Sondersendungen in Radio und Fernsehen, Trauerbekundungen aus nah und fern und weinende Fans vor dem Haus des Mannes, der mit seinem Tod zum Nationalheiligen wurde ...