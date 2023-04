Mit Abba Gold tritt eine der besten Abba-Tribute-Shows Europas im Trifolion Echternach auf. Das Publikum kann sich auf eine etwa zweistündige Abba-Party der Extraklasse freuen.

Kulturtipp

ABBA-Tribute-Show im Trifolion

Mit Abba Gold tritt eine der besten Abba-Tribute-Shows Europas im Trifolion Echternach auf. Das Publikum kann sich auf eine etwa zweistündige Abba-Party der Extraklasse freuen.

Auch ABBA-Fans kommen in die Jahre ... 2022 war es genau 50 Jahre her, dass aus Agnetha, Benni, Björn und Anna-Frid die Kult-Band ABBA wurde. Mit ihren poppigen, eingängigen wie einzigartigen Songs stellte ABBA die Musikwelt auf den Kopf. Das beweist auch das neue Album der schwedischen Supergruppe, dass nach rund vier Jahrzehnten Studiopause im Dezember 2021 die Hitparaden beherrschte.

Mit Superhits wie „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank You For The music“, „Mamma Mia“, „Super Trouper” oder „Dancing Queen“ lässt „Abba Gold” die Abba-Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen. Und natürlich gehören zur Show auch Stücke des umjubelten neuen Abba-Albums „Voyage“ vom vergangenen Jahr. Wenn Glamour-Pop und Ohrwürmer so perfekt wie hier auf die Bühne gebracht werden, erfährt die legendäre schwedische Popband bei „Abba Gold“ eine Wiederauferstehung. Nichtzuletzt dank der Bühnendeko und der originalen Kostüme.

Am Mittwoch, den 19. April, um 20 Uhr können Abba-Fans im Trifolion Echternach nochmal zu den legendären Songs tanzen. Der Run auf ABBA GOLD - The Concert Show Live!! hat bereits begonnen, aber noch gibt es Rest-Tickets.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.