"A Midsummer Night": Große Gefühle im Kreuzgang

„A Midsummer Night“ in der Abtei Neumünster mit Sonetten von William Shakespeare und Musik von Henry Purcell lassen die Unannehmlichkeiten, die Kulturgänger derzeit in Kauf nehmen müssen, sehr schnell vergessen.

Er ist ein Virtuose der Sprache, ein Meister der menschlichen Gefühle, ein Kenner der machiavellistischen Machenschaften, ein Sänger der Liebe. Es sind dies aber nur einige Facetten, die man bei William Shakespeare findet. Seine Schriften sind vielfältig und dringen bis in das Extremste des menschlichen Herzens hinein – vom Wahnsinn zum Burlesken, von der Verzweiflung zur Bonhomie, vom Hass zur Liebe.

Den Dichter und Dramaturgen der menschlichen Laster und des krankhaften Stolzes hat man am Freitagabend im Kreuzgang der ehemaligen Abtei Neumünster etwas beiseite gelegt und stattdessen viel lieber an das Genie des Lachens und der Verzauberung appelliert, um so ein leichteres Sommerprogramm zusammenzustellen: „A Midsummer Night“ mit Texten und Gedichten von Shakespeare und barocker Musik von Henry Purcell ...