« Deux petites dames vers le Nord » de Pierre Notte à l’Ariston à Esch. Une proposition théâtrale effrénée, littéralement sans frein.

Critique de théâtre

À fond l’autocar

Stéphane GILBART « Deux petites dames vers le Nord » de Pierre Notte à l’Ariston à Esch. Une proposition théâtrale effrénée, littéralement sans frein.

Le théâtre que nous découvrons d’habitude chez nous est le plus souvent un théâtre de grands questionnements existentiels inscrits dans une forme scénique exigeante. Il s’agit de cérémonies essentielles. Mais pour beaucoup de gens, le théâtre, et sans que cela ne prenne une connotation péjorative, reste un divertissement, un agréable moment partagé. Ainsi en va-t-il avec cette pièce de Pierre Notte.

Les « Deux petites dames » se mettent en route « vers le Nord ». Photo: Patrick Galbats

Un premier sourire naît de l’intrigue, juste « décalée » comme il convient : leur très vieille maman, 97 ans, vient de mourir, la voilà réduite en cendres dans une urne. Ses deux respectables – et névrosées – filles se mettent en route « vers le Nord », à la recherche de la tombe de leur père. Quelle expédition ! Quelle odyssée !

Elles vont (enfin) manger des frites au parmesan et boire de la bière. Elles vont conduire un autocar pour soixante passagers dont elles ignorent où peut bien se trouver le frein. À fond l’autocar ! Leur tableau de chasse : vingt voitures percutées. Elles vont chanter et danser dans un bar karaoké à Poulainville, être placées en garde à vue. En fait, ce qu’elles découvrent si tard, c’est la liberté !

Variation malicieuse d’un « road movie »

L’on sent que Pierre Notte s’est amusé à écrire cette histoire qui apparaît comme une déclinaison espiègle des fameux « road movie » américains. Quel plaisir pour un auteur de se libérer des contraintes de la vraisemblance, de jouer sur les mots, de s’offrir des formules qui claquent ou quelques références cultivées titillant ceux qui les saisiront au passage (Shakespeare, Feydeau, Beckett), de bousculer le respect dû aux morts (« Où t’as mis maman ? » : les cendres ont été transvasées dans une boîte à biscuits rangée dans un cabas à côté des sandwiches au thon).

Valérie Geoffrion (g.) et Valérie Bodson (d.) s’en donnent à cœur joie. Photo: Patrick Galbats

Mais dans ce divertissement affleurent également des émotions, des sentiments plus profonds. Ces deux petites dames parlent aussi de solitude, de tendresse, d’affection, de rivalité, de nostalgie, de rêves avortés, de désirs toujours bien là, du temps qui fuit et que l’on n’a pas saisi, de la vie comme elle (ne) va (pas).

Une joie et une énergie contagieuses

Il y a une bonne dizaine d’années, au Théâtre des Capucins, Patrice Kerbrat présentait une mise en scène plutôt nuancée de cette pièce, qui en équilibrait les deux parts. François Camus, lui, dans une « scénographie funéraire » (une immense urne à fenêtre) de Trixi Weis, nous en propose une version effrénée, sans frein, sans retenue. Il superlativise le comique du propos, il assume la farce, ce qui fait que ce sont les moments réflexifs qui apparaissent comme décalés.

La violence sexuelle et son impunité relative au théâtre « A la carabine » de Pauline Peyrade au Théâtre du Centaure convainc grâce à une scénographie surréaliste. Une pièce qui aborde un sujet complexe.

Valérie Bodson et Valérie Geoffrion s’en donnent à cœur joie. Elles s’emparent de ces « deux petites dames indignes », celle qui s’étouffe et celle qui s’écroule, elles surjouent allégrement, elles chantent, elles dansent. Et leur énergie scénique, leur joie manifeste d’être là sont contagieuses. Le public, heureux de cette joyeuse parenthèse ensoleillée dans le gris de ses jours, les salue, les remercie, avec des applaudissements enthousiastes.

Représentations à l’Ariston du Théâtre d'Esch les 2, 3 et 4 mai à 20 heures. Billets et plus d'informations :

www.theatre.esch.lu

