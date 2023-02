La deuxième édition du festival est sur les rails avec Peter Fox et Interpol en tête d’affiche les 3 et 4 juin prochains à Dudelange

L'été musical se prépare

A Dudelange, Usina relance la production sur un nouveau site

On a évité un nouveau télescopage. Usina 22, le festival lancé dans la Forge du Sud dans le cadre de Esch2022, avait heurté de plein fouet les Francofolies l’an dernier. Dans quelques mois, il servira de tremplin à l’été musical au pays et précédera de quelques jours l’un des autres événements majeurs programmés à Esch-sur-Alzette et dans la région.



Site réaménagé

On a en effet relancé les machines sur les anciennes friches de l’Arbed, aux alentours du centre culturel Opderschmelz. «C’était peut-être un one shot sur le coup, mais on parlait déjà de la deuxième édition sans savoir qu’on allait la faire», plaisantait John Rech. Le patron des lieux est venu présenter les grandes lignes de ce second opus en compagnie de Michel Welter, le programmateur de l’Atelier et de Dan Biancalana, le bourgmestre de Dudelange. «Ce n’est pas dans notre ADN de ne faire les choses qu’une fois», déclara ce dernier, lançant la promesse de bien d’autres éditions. «Ce site est unique en son genre. Il fut le berceau de l’Arbed avec ses 40 hectares.» Il est temps d’aller y faire un tour pour immortaliser l’endroit car les pelleteuses vont entrer en action dans les prochains mois pour lui donner un autre cachet. «Le Fonds du logement va faire construire des maisons et des commerces, mais nous avons réussi à redessiner le site pour les dix, voire 20 prochaines éditions du festival», se félicitait John Rech.

L’important était de préserver ces petites niches insolites où 100 personnes peuvent applaudir un artiste ou 500 ailleurs, voire 5.000 sur le parking principal qui accueillera la grande scène. Car il était inconcevable de programmer une seconde édition sans tête d’affiche, même si les organisateurs insistent sur l’éclectisme et la diversité qui font le sel de l’événement.

Le nouveau site est unique en son genre. Il fut le berceau de l’Arbed avec ses 40 hectares.

Peter Fox signera ainsi son retour au pays un an après son passage avec son groupe Seeed, habitué à faire un crochet par le Luxembourg. Le chanteur allemand d’origine française avait fait sensation en 2008 avec son album «Stadtaffe», véritable star des charts germaniques. On n’attendait plus de suite tellement ça trainait mais le single «Zukunft Pink» est venu mettre tout le monde en appétit. La suite, ce sera pour le samedi 3 juin à Dudelange.

Côté luxembourgeois De Läb sera dans la programmation. Foto: Danny Epstein

Interpol… tellement recherché

Le lendemain c'est le combo Interpol qui jouera les gros bras... Les New-Yorkais trimballent depuis 25 ans leur post punk tendance cold wave avec brio. Avec «Turn On The Bright Lights» et «Antics», leurs deux premiers albums, Paul Banks et ses camarades ont placé la barre tellement haut qu’il sera difficile d’aller les déloger. «The Other Side of Make-Believe», le dernier-né, est tout de même la promesse de belles envolées sur le site dudelangeois.

Bien d’autres partenaires se sont joints au projet dont la salle de Luxembourg-Ville, Gudde Wëllen. Chaque «maison» apportera sa touche à la programmation qui est loin d’avoir livré tous ses verdicts même si d’autres groupes sont déjà confirmés. Pêle-mêle, on citera l’hypnotisante Gretel Hänlyn, londonienne de 20 ans, «dont l’univers se rapproche de celui de London Grammar ou de celui de Florence and the Machine», rappelle Michel Welter, Lime Garden, un groupe 100% féminin de Brighton ou encore Blond. Une présence féminine bien marquée. «C’est un sujet qui nous tient à cœur», poursuit Welter qui rappelle au passage que «l’équipe de programmation de l’Atelier est 100% féminine».

Plus de 50% de l’affiche sera donc occupée par des femmes. Au-delà du chiffre précis, John Rech insiste sur la cohabitation avec le service de l’Egalité des chances. «Il faut en parler et faire passer des messages. Ce n’est pas important de savoir s’il y aura 10 frontmen et 7 frontwomen ou bien l’inverse. Il faut insister sur la qualité et la valoriser.»

Cette mise en relief s’opérera sur toutes les scènes qui se dresseront sur les anciennes friches. On pense à la Casa Communa Stage, The Brewery, CNA-Pomhouse, Vestiaires & Wagonnage, à l’Auditorium Opderschmelz et bien sûr à la scène principale.

Plus de 12.000 personnes avaient rallié le site sur les deux jours l’an dernier. Il y a fort à parier qu’on approchera facilement cette jauge, d’autant plus que les prix sont abordables. La place du samedi coûte 59 euros. Celle du dimanche 49 euros et le pass week-end est disponible pour 82 euros. Les portes ouvriront à 14 heures. La suite et la fin de la programmation ainsi que les détails pratiques comme notamment le service des navettes seront dévoilés plus tard dans l’année. Neischmelz se prépare déjà!

