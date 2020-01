A cappella für jedermann

Singen - und insbesondere die Sonderdisziplin A cappella - braucht echte Teamplayer. Dieses Mantra haben sich "The Single Singers" zu Herzen genommen.

Die Gruppe um Annemarie Homan und Emily May 't Hoen hat sich ursprünglich im Jahr 2012 zum Londoner A Cappella-Festival zusammengetan und seitdem Bühnen in aller Welt erreicht: von Schweden über die Türkei bis in die USA ...