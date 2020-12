75 Jahre Oeuvre: Ein Lichtblick in schwierigen Zeiten

Das Staatsarchiv zeigt eine Ausstellung über 75 Jahre Oeuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte – es ist eine Geschichte der Solidarität.

Zum Teil sind es sehr bekannte Bilder, wie etwa die der Luxemburger auf der Flucht oder in den Kellern während der Ardennenoffensive im Winter 1944, aber auch sehr unerwartete Dokumente, die das Staatsarchiv aus seiner eigenen Sammlung zusammengetragen hat. In dessen langen Flur wird derzeit eine Ausstellung zum 75. Jubiläum der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte gezeigt.

Diese Rückblende in die nahe Vergangenheit trägt den Titel „Eine Geschichte der Solidarität“ und schildert das Werden und Wachsen eines Hilfswerks, geboren in einer Zeit der großen Not, deren erste Fundamente aber noch mitten während der Kriegsjahre gelegt wurden ...