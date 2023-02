Die Berlinale will nach zwei Corona-Ausgaben wieder die Kinosäle füllen. Die Veranstalter betonen die politische Ausrichtung des Festivals.

Kultur 14 2 Min.

Rückkehr zur Realität

73. Berlinale will „wieder voll dabei“ sein

Die Berlinale will nach zwei Corona-Ausgaben wieder die Kinosäle füllen. Die Veranstalter betonen die politische Ausrichtung des Festivals.

Mit aktuellen politischen Themen und einem breiten Filmspektrum will die Berlinale in diesem Jahr wieder ihrem Vor-Corona-Ruf als größtem Publikumsfilmfestival der Welt gerecht werden. Der bärenförmige Anstecker zeigt die ukrainischen Nationalfarben und die Plakate rücken das Publikum in den Fokus. Themen wie Klimakrise, Vielfalt und die schwierige Lage von Filmschaffenden in Ländern wie dem Iran, Syrien, der Türkei oder Afghanistan sollen sich nicht nur im Filmprogramm widerspiegeln, sondern auch in anderen Aktivitäten.



Eine Rückkehr zur Realität hat der künstlerische Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin für die heute startende und bis zum 26. Februar laufende 73. Ausgabe angekündigt. Viele gezeigte Filme würden eine starke Beziehung zur Realität entwickeln, erklärte Carlo Chatrian im Januar bei der Vorstellung des Wettbewerbsprogramms. Wenn die Realität indes zu stark werde, sei die Poesie des Kinos nötig.

Im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren in diesem Jahr 19 Filme - der chinesische Animationsfilm „Art College 1994“ von Liu Jian wurde Anfang Februar noch nachnominiert. Die Auswahl bildet laut Chatrian die ganze Bandbreite filmischer Formen ab.

Mit „Suzume“ von Makoto Shinkai findet sich ein japanischer Anime ebenso darunter wie die Dokumentation „Sur l'Adamant“ von Nicolas Philibert über ein Projekt für Menschen mit psychischen Erkrankungen. „Disco Boy“ von Giacomo Abbruzzese zeigt Franz Rogowski als jungen Belarussen, der in der französischen Fremdenlegion landet. Und das Männlichkeitsdrama „Manodrome“ von John Trengove wartet mit Jesse Eisenberg, Odessa Young und Adrien Brody auf.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Eine Szene des Animationsfilms «Art College 1994». Der Film des chinesischen Regisseurs Liu Jian wurde nachträglich gemeldet und geht in den Wettbewerb der Berlinale. Der Animationsfilm läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Nezha Bros. Pictures Co Ltd, B

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Eine Szene des Animationsfilms «Art College 1994». Der Film des chinesischen Regisseurs Liu Jian wurde nachträglich gemeldet und geht in den Wettbewerb der Berlinale. Der Animationsfilm läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Nezha Bros. Pictures Co Ltd, B Mwajemi Hussein als BlackWoman in einer Szene des Films "The Survival of Kindness". Der Film von Regisseur Rolf de Heer läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Murray Rehling/Triptych Pictures Franz Rogowski (2.v.r.) als Alex in einer Szene des Films "Disco Boy". Der neue Film von Regisseur Giacomo Abbruzzese läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Films Grand Huit/Berlinale/dp Francine Bergé (v.l.n.r.), Louis Garrel, Aurelién Recoing in einer Szene des Films "Le grand chariot". Der neue Film von Regisseur Philippe Garrel läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Benjamin Baltimore/2022 Rectangl Vicky Krieps als Ingeborg Bachmann in einer Szene des Films "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste". Der neue Film der Regisseurin Von Trotta über die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Wolfgang Ennenbach/Berlinale/dpa Der mysteriöse Unbekannte in einer Szene des Animationsfilms "Suzume". Der Film von Regisseur Makoto Shinkai läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: "Suzume" Film Partners/Berlin Madalena Almeida (l.) als Salomé und Rita Blanco (M.) als Sara in einer Szene des Films "Mal Viver". Der Film von Regisseur Joao Canijo läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Midas Filmes/Berlinale/dpa

Zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten ist Margarethe von Trotta („Die bleierne Zeit“, „Hannah Arendt“) wieder im Wettbewerb vertreten. Sie zeigt „Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste“ mit Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld in den Hauptrollen. Die deutsch-französische Regisseurin Emily Atef („3 Tage in Quiberon“ und „Plus que jamais“, auch mit Vicky Krieps) geht mit „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ an den Start, Christoph Hochhäusler mit „Bis ans Ende der Nacht“.

Das Duo Christian Petzold und Paula Beer kehrt indes ebenfalls zurück in den Wettbewerb. Mit „Roter Himmel“ zeigt der Regisseur nach „Undine“ den zweiten Teil einer geplanten Trilogie, die sich der deutschen Romantik und dem Motiv der Elementargeister widmet. Wiederum spielt Beer eine Hauptrolle. Ebenfalls im Wettbewerb gezeigt wird der in Deutschland, Frankreich und Serbien produzierte Film „Music“ von Angela Schanelec, eine lose auf dem Ödipus-Mythos basierende Geschichte, die von Griechenland nach Berlin führt.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Xin Baiqing (l) und Zhuangzhuang Tian in einer Szene des Films "Bai Ta Zhi Guang". Der neue Film von Regisseur Zhang Lu läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Lu Films/Berlinale/dpa

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Xin Baiqing (l) und Zhuangzhuang Tian in einer Szene des Films "Bai Ta Zhi Guang". Der neue Film von Regisseur Zhang Lu läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Lu Films/Berlinale/dpa Theodora Exertzi (v.l.n.r.), Odysseas Psaras, Nikolas Tsibliaris, Aliocha Schneider in einer Szene des Films "Music". Der Film von Regisseurin Angela Schanelec läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: faktura film/Shellac/Berlinal Jay Baruchel (l-r), Pranay Noel, Steve Hamelin, Matt Johnson, Ethan Eng, Ben Petrie, Michael Scott in einer Szene des Dokudramas "BlackBerry". Der neue Film von Regisseur Matt Johnson läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Budgie Films Inc./Berlinale/d Eine Szene des Dokumentarfilms "Sur l'Adamant", der Dokumentarfilm von Regisseur Nicolas Philibert läuft im Wettbewerb der Berlinale. ( Foto: TS Production/Longride/Berlin Timocin Ziegler (l.) als Robert und Thea Ehre als Leni in einer Szene des Films "Bis ans Ende der Nacht". Der Film von Regisseur Chr. Hochhäusler läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Heimatfilm/Berlinale/dpa Naima Senties (l.) als Sol und Montserrat Marañon als Nuria in einer Szene des Films "Tótem". Der Film von Regisseurin Lila Aviles läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Limerencia/Berlinale/dpa Odessa Young (l.) als Sal und Jesse Eisenberg als Ralphie in einer Szene des Films "Manodrome". Der Film von Regisseur John Trengove läuft im Wettbewerb der Berlinale. Foto: Wyatt Garfield/Berlinale/dpa

Die Berlinale startet am Abend des 16. Februar mit der außer Konkurrenz laufenden Weltpremiere der US-Liebeskomödie „She Came to Me“ von Rebecca Miller. Veranstalter und wohl auch viele Fans freuen sich zudem auf den US-amerikanischen Regisseur, Produzenten und Drehbuchautor Steven Spielberg („Schindlers Liste“, „E.T.“). Er wird mit einem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk und einer Hommage gewürdigt. Zur Verleihung am 21. Februar soll Spielbergs jüngstes autobiografisches Werk „The Fabelmans“ in dessen Anwesenheit gezeigt werden.



Auch jenseits des Hauptwettbewerbs glänzen zahlreiche bekannte Namen im Programm: So präsentieren Sean Penn und Aaron Kaufmann ihren Dokumentarfilm „Superpower“ über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Weltpremiere. Für „Seneca“ wird John Malkovich auf dem Roten Teppich erwartet. Dokumentationen über die vom Coronavirus stark getroffene italienische Stadt Bergamo, über Boris Becker oder Disco-Queen Donna Summer gehören ebenso zur Auswahl wie Trickfilm-Sammlungen von Loriot oder aus der 100-jährigen Disney-Geschichte. KNA