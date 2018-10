48 Quadratmeter Nation Branding

Der Neustart des Großherzogtums bei der Frankfurter Buchmesse wirft seine Schatten voraus.

Da ist er – zumindest als Zeichnung: So soll der neue Stand des Großherzogtums für die Frankfurter Buchmesse aussehen. 48 Quadratmeter, offiziell in Halle 4.1, Stand „B 1“, in direkter Nachbarschaft zu der Repräsentanz des Fernsehsenders Arte und dem im Vergleich riesigen Gemeinschaftsstand der Schweiz – insgesamt werden, laut Messe, in diesem Jahr rund 7.300 Aussteller aus 100 Staaten sowie mehr als 280.000 Besucher vom 10. bis 14. Oktober erwartet.



290 ...