Auktionshaus Christie's

403.000 Pfund für Majerus' "Untitled"

Das "Milky-Way-Logo in Öl" brachte damit den wohl höchsten Preis für ein Werk von Michel Majerus.

(tom) - Das Ölgemälde „Untitled“ von Michel Majerus, das dem Logo des Schokoriegels „Milky Way“ nachempfunden ist, ist in London für 403.200 Pfund versteigert worden. Das gibt das Auktionshaus Christie's auf seiner Website bekannt. Zum realisierten Preis kommen noch etwa 100.000 Pfund „Nebenkosten“, der Nettopreis liegt demnach bei etwas über 500.000 Pfund.

Diese Summe ist einer der höchsten Verkaufspreise, die jemals für ein Majerus-Werk erzielt wurden. Den Schätzpreis hatte das Auktionshaus mit 180.000 bis 250.000 Pfund beziffert.

Vor knapp einem Jahr war das Gemälde „Painkiller II“ bei Sotheby's für 402.200 Pfund verkauft worden. Der Michel Majerus Estate in Berlin, der den Nachlass des 2002 verstorbenen Luxemburger Künstlers verwaltet, war am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

„Untitled“ ist 220 auf 220 Zentimeter groß und bildet das „Milky Way Logo“ in Übergröße ab, um das Logo herum finden sich Sterne in Regenbogenfarben. Das Werk war seit 2003 im Besitz eines privaten Sammlers, der es jetzt veräußerte.

