39 Stellungnahmen zum Kulturentwicklungsplan

39 Stellungnahmen zum Kulturentwicklungsplan

Daniel CONRAD

Ob, wie es auf der Internetseite www.culture.lu heißt, aus der Feder von „Institutionen, Verbänden, Föderationen oder politischen Parteien, professionellen Kammern, Künstlerkollektiven, Künstlern oder Mäzenen“: zum Ablauf der Frist des Kulturministeriums sind 39 Stellungnahmen zur Kulturentwicklungsplanvorlage von Jo Kox eingegangen.

Eine Liste mit den Eingangsdaten der Eingaben, den Namen der Unterzeichner bzw.Vereinigungen und Institutionen und eine Übersicht, zu welchen Kapiteln der Vorlage eine Eingabe Stellung nimmt, wurde auf culture.lu veröffentlicht.



Kox, Berater in Diensten des Ministeriums, hatte den ersten Entwurf des Plans im Rahmen der Assises Culturelles am 29. Juni 2018 offiziell vorgestellt. Auf den 190 Seiten des Dokuments fanden sich Strukturänderungs- und Gesetzesänderungsvorschläge – insgesamt 61 mögliche Einträge für eine Strategie, erfasst in zehn Themenkapiteln: „gouvernance, création, valorisation du travail culturel et professionnalisation, patrimoine culturel, industries culturelles et créatives, culture en région, action culturelle internationale, éducation artistique et culturelle, culturelle accessible et inclusive, recherche et innovation“.



Aus dieser Diskussionsvorlage und den Einspruchnahmen soll nun ein echter Plan, eine „Version 1.0“, erstellt werden. Stichdatum für die Präsentation dieses Abschlussdokuments ist der 26. September. Details und Inhalte der einzelnen Stellungnahmen sind bisher nicht bereit gestellt worden. Das soll aber in Rücksprache mit den Autoren in den kommenden Tagen geschehen. Dabei sollen die Stellungnahmen auf der Website www.culture.lu für jedermann einsehbar bereitgestellt werden.



Einzelne Eingeber wie die „Theater Federatioun“ hatten Teile ihrer Stellungnahmen schon öffentlich bekannt gemacht. Noch besteht für weitere Stellungnahmen Raum. Trotz des Ablaufs der Frist bietet das Ministerium verspäteten Einsendern die Möglichkeit, ihre Anregungen und Diskussionsbeiträge noch schnellstmöglich unter der Adresse assises.culture@mc.etat.lu einzureichen.



Tonnar schreibt gleich zwei Mal



Eine detaillierte Stellungnahme aus dem Ministerium oder von Berater Jo Kox zu den Eingaben gab es nach der Veröffentlichung der Liste nicht. „Wir freuen uns natürlich über die Vielzahl der Reaktionen und Beiträgen zum Entwurf des Kulturentwicklungsplans. Leider können wir momentan kein Statement dazu abgeben, da wir dabei sind, diese verschiedenen Stellungnahmen auszuwerten und zu verarbeiten“, so Ministeriumssprecher Max Theis mit dem Verweis auf die Präsentation im September.

Auch wie die Einarbeitung der Details in den Plan erfolgen soll oder ob zum Beispiel mit den einreichenden Autoren Einzelgespräche durch das Team um Kox geführt werden, wurde nicht mitgeteilt. Doch schon die Liste gibt Aufschluss über die Beteiligung. Stark vertreten sind Stellungsnahmen aus dem Theaterbereich bzw. den Akteuren in diesem Bereich.



Gleich zwei Stellungnahmen reichte die Initiative „Forum Cultures(s)“ ein. Der Schauspieler und Musiker Serge Tonnar oder auch die Leiterin des Kulturzentrums neimënster Ainhoa Achutegui unterzeichneten jeweils zwei Stellungnahmen. Aus dem Bereich der Architektur sind gleich drei Eingaben eingegangen: Neben dem Luxembourg Center for Architecture (Luca) und der Architektenkammer (OAI) reichte die Initiative „Lëtzebuerger Architektur Musée“ um Alain Linster einen Debattenbeitrag ein.



Auffallend zurückhaltend: die Musiksparte – weder Institutionen wie die Rockhal, die Philharmonie, noch Vertreter der Orchester oder anderer musischer Vereinigungen wie die UGDA haben bisher etwas eingereicht. Auch der im Bereich der Bildenden Kunst aktive „Cercle artistique de Luxembourg“ ist nicht unter den Einreichenden, ebenso wenig wie viele regional arbeitende Kulturmacher und Institutionen.