Neue Standorte, weitere Veranstalter und ein vielfältiges Line-up: Die 22. Auflage der Fête de la Musique steht in den Startlöchern.

Kultur und Musik für alle

250 Livekonzerte kostenlos erleben

Nora SCHLOESSER

Der Festivalsommer in Luxemburg ist in vollem Gange: Während am vergangenen Wochenende Peter Fox und Interpol beim Usina ordentlich Stimmung machten, die Francofolies in und um Esch/Alzette am Donnerstag, dem 8. Juni, starten, lässt auch die Fête de la Musique (FDLM) nicht mehr lange auf sich warten.

Im Rahmen der 22. Auflage der Fête de la Musique werden 250 Konzerte organisiert. Foto: Fête de la Musique

Vom 16. bis zum 21. Juni findet das größte Musikevent Luxemburgs statt – und das auch noch kostenlos. Die 24 Veranstalter der 22. Auflage der FDLM organisieren während sechs Tagen 250 gratis Konzerte. Diese sind auf 23 Gemeinden beziehungsweise Städte verstreut. Das Angebot beschränkt sich also keineswegs nur auf Düdelingen – deren FDLM dieses Jahr 30 Jahre feiert – und Luxemburg-Stadt. Vielmehr finden die Liveacts durch das ganze Land verteilt statt.

Wie Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) am Dienstagmorgen bei der Pressekonferenz betonte, „ist die FDLM immer die Zeit, in der die Menschen Musik in ihrer Gemeinde erleben können, die Musik zu ihnen nach Hause kommt.“

Düdelingen und Luxemburg-Stadt im Fokus

Düdelingen und Luxemburg-Stadt – hier sind die Konzerte auf Bühnen innerhalb sechs verschiedener Stadtviertel verteilt – bieten wie jedes Jahr ein sehr umfangreiches Programm. Dabei konzentriert sich die Gemeinde Düdelingen ausschließlich auf Freitag, den 16. Juni, und Samstag, den 17. Juni.

In diesen Orten werden Konzerte organisiert: Bastendorf

Bartringen

Burscheid

Bridel-Kopstal

Differdingen

Düdelingen

Echternach

Ettelbrück

Filsdorf-Dalheim

Kayl-Tétange

Lorentzweiler

Luxemburg-Stadt

Mamer

Niederkerschen

Niederanven

Reckingen/Mess

Remich

Steinsel

Walferdingen

Wellenstein

Auf zwölf Bühnen, die sowohl Open Air als auch Indoor sind, finden etwa 50 Konzerte statt. Nationale Künstler wie Tuys oder Culture The Kid, aber auch internationale Bands wie K’s Choice treten hier auf.

In Luxemburg-Stadt macht am Freitag, dem 16. Juni, um 8 Uhr die moderne Brassband Hunneg-Strëpp den Auftakt am Standseilbahnhof in Pfaffenthal-Kirchberg. Damit werden bereits alle, die sich morgens in diese Richtung auf den Weg zur Arbeit machen, mit Livemusik begrüßt.

Eine Reihe von neuen Veranstaltern und Standorten

Generell soll es bei der FDLM Musik darum gehen, die Musik in den Alltag der Menschen zu integrieren – deswegen setzt die Stadt–Luxemburg auch so stark auf Konzerte in der Fußgängerzone oder auf der Place d’Armes.

CHAiLD tritt dieses Jahr ebenfalls auf der Fête de la Musique auf. Foto: Adelisa Pjanic

CHAiLD tritt dieses Jahr ebenfalls auf der Fête de la Musique auf. Foto: Adelisa Pjanic Die siebenköpfige Reggae-Band Le Vibe sorgte bereits letztes Jahr auf der Fête de la Musique für ausgelassene Stimmung. Auch dieses Jahr ist die Gruppe wieder dabei. Foto: Lugdivine Unger

Während altbekannte Bars wie De Gudde Wëllen, Rocas oder Mesa Verde erneut Indoor-Auftritte organisieren oder eine Outdoor-Bühne haben, stehen dieses Jahr auch drei neue Locations auf dem Programm. Im Mirador und im Vantage treten beispielsweise Riots on Mars und Inoyson auf und in Bonneweg feiert die Fanfare Municipale Luxembourg ihre 125 Jahre.

Neu mit dabei sind dieses Jahr die Gemeinden beziehungsweise Ortschaften Burscheid, Remich und Niederkerschen. Den 17. Juni können sich alle Jazz-Fans im Kalender markieren. An dem Tag werden in der Burscheider Burg ausschließlich Jazzkonzerte organisiert.

Musikact im Remicher Seniorenheim

Remich hat sich für seine erste Teilnahme an der FDLM ein ausgewogenes Programm überlegt. Wie Katia Martins vom Syndicat d’Initiative et de Tourisme gegenüber dem „Luxemburger Wort“ erklärt, tritt das Duo Blue sogar im Altenheim „Jousefshaus“ auf. Damit haben selbst ältere Bürger, die vielleicht nicht mehr so gut auf den Beinen sind, etwas von dem FDLM-Angebot.

Auch wenn das kulturelle Angebot in Luxemburg angesichts der Vielzahl an gleichzeitig stattfindenden Festivals, Konzerten und Aufführungen zurzeit wieder etwas übersättigend sein mag, lohnt es sich, dennoch an einem der sechs Tage bei der Fête de la Musique vorbeizuschauen. Und wer weiß, vielleicht findet eines der Konzerte sogar vor der Haustür statt.

Die Fête de la Musique 2023 in Kürze Die Fête de la Musique findet in ganz Luxemburg vom 16. bis zum 21. Juni statt. Während dieser Zeit organisieren 23 Gemeinden 250 Konzerte. Diese sind alle kostenlos. Auf dem Programm stehen nationale, regionale und internationale Bands und Künstler. Mit dabei sind unter anderem Le Vibe, MAZ, CHAiLD, Jackie Moontan, Them Lights, Versus You und De la Mancha. Die verschiedenen Bühnen sind mal Open Air, mal befinden sie sich in Bars und Cafés. Die unterschiedlichen Programme sind familienfreundlich und bieten ein abwechslungsreiches Line-up an. Von Pop über Rock bis zu Jazz und Rumba – die 22. Auflage der FDLM hat es in sich. Eine detaillierte Übersicht der Konzerte sowie weitere Informationen finden sich unter:www.fetedelamusique.lu

